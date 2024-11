US-Wahl 2024: Uli Hoeneß schimpft über Trump

Donald Trump steht bei den Präsidentschaftswahlen der USA im Duell mit Kamala Harris unmittelbar vor dem Sieg. Der 78-Jährige ist klar in Führung und hat bereits mehrere Swing States gewonnen. Es deutet also viel darauf hin, dass der Republikaner erneut US-Präsident wird. Ein Szenario, das bei Uli Hoeneß bereits im Vorfeld Unbehagen ausgelöst hat.

„Ich sah nur von einer Person einen hässlichen Wahlkampf und das war Donald Trump. Es ist mir unbegreiflich, wieso so ein tolles Land, mit so viel Intelligenz und guten Leuten und einer unglaublichen Industrie, dass die so was akzeptieren“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern laut Bild bei der Eröffnung einer Vernissage von Kabarettist Dieter Nuhr im Bayerischen Nationalmuseum: „Das ist für mich unbegreiflich. Ich würde den (Trump, Anm. d. Red.) keine Sekunde ertragen.“