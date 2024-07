Uli Hoeneß: "Der Orban ist völlig überschätzt!"

„Der Orban wird völlig überschätzt“

„Jeden Morgen, wenn ich am Tegernsee aufwache (Hoeneß' Wohnsitz, Anm. d. Red.) und meine Zähne putze, bin ich froh, in Deutschland zu leben. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben in den USA und Trump ist der Präsident“, hielt Hoeneß fest. Aus deutscher Sicht müsse man sich diese Alternative vor Augen halten und wertschätzen, was man habe: „Die Stimmung im Land ist nicht gut, sie ist schlecht. Diese ewige Klagerei und der Pessimismus bringt nichts.“

Diskussion um Biden macht Hoeneß nachdenklich

Auch Hainer mit politischem Statement

In der Jubiläumsausgabe des FC Bayern Podcast meinte der 70 Jahre alte Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende: „Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich ein Fußballverein aus der Politik heraushalten sollte. Aber am Ende des Tages besteht ein Fußballverein auch aus einzelnen Menschen. Einzelne Menschen sollten, nach meinem Dafürhalten, schon politisch sein.“

Hainer betonte: „Wir haben in Deutschland das große Glück, dass wir in einer Demokratie leben und seit 80 Jahren in Frieden gelebt haben. Wenn ich mir jetzt die Entwicklung der Politik in Deutschland oder auch in Europa anschaue, dann bin ich schon der Meinung, dass man als einzelne Person aber auch als Verein aufstehen und sagen kann, dass wir der Meinung sind, dass es in die falsche Richtung geht.“