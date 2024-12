Neuers Weihnachtsbaum sorgt für Irritationen

In den meisten deutschen Haushalten darf der Baum an Weihnachten nicht fehlen. Klassischerweise wird eine Tanne ins Wohnzimmer gestellt, die mit Lametta, Kugeln und Kerzen geschmückt wird.

Auch in Manuel Neuers Wohnzimmer steht eine weihnachtliche Dekoration, die mit einem ursprünglichen Weihnachtsbaum aber nicht viel gemein hat. Auf einem Metallständer sind drei Kränze untereinander angebracht, unter denen mehrere Kugeln baumeln, die an langen Bändern hängen.

„What‘s wrong with that tree“ (Was ist los mit dem Baum?), oder „que alguien le regale un arbolito?“ (Kann ihm jemand einen Baum schenken?) wird Neuer gefragt. Aber auch aus Neuers Wahlheimat wundern sich einige Fans: „Oida.... is des euer Christbaum oda wos?“