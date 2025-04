Heftiger Rückschlag für Hamilton-Unternehmen

Lewis Hamilton steckt derzeit nicht nur als Formel-1-Pilot , sondern auch als Unternehmer in der Krise. Die unter anderem von ihm und Hollywood-Star Leonardo DiCaprio gegründete vegane Fast-Food-Kette „Neat Burger“ musste nach heftigen finanziellen Verlusten sämtliche britische Filialen schließen.

Burger-Kette verliert an Einnahmen

„Neat Burger“ eröffnete Filialen nicht nur in London, sondern auch in Mailand und New York.