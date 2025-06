Timo Werner spricht über Traumhochzeit: "Da war ich nervös"

Timo Werner offenbart emotionale Einblicke in seine Traumhochzeit auf Mallorca.

Timo Werner hat emotionale Einblicke in sein Seelenleben gegeben. In einem Interview mit der Vogue ging es allerdings nicht um Fußball - sondern um seine Hochzeit.

„Da war ich wirklich sehr nervös – und das, obwohl ich in meinem Leben schon viele Momente hatte, in denen man aufgeregt sein konnte. Aber das war wirklich etwas ganz Besonderes", schilderte der zuletzt von RB Leipzig an Tottenham ausgeliehene Profi.