Offiziell! Tottenham verkündet Werner-Entscheidung

Die Wege von Tottenham Hotspur und Timo Werner werden sich wieder trennen. Dies gab der Verein aus London am Samstagmittag offiziell bekannt. Werner wird somit zu seinem Stammverein RB Leipzig zurückkehren.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Wie plant Leipzig mit Werner?

Für die Londoner stand Werner wettbewerbsübergreifend 27 Mal auf dem Platz, schoss dabei aber nur ein Tor und lieferte drei Assists. Auch bei Tottenhams Triumph in der Europa League spielte Werner im Finale keine Rolle. Für seine Freude im Anschluss wurde er sogar verhöhnt.

Werner ist noch bis Sommer 2026 an RB Leipzig gebunden. Ob die Sachsen in Zukunft mit dem Stürmer planen, scheint ebenso unsicher. Der Klub befindet sich am Ende einer verkorksten Saison im Umbruch.