"Jämmerliches Gewerbe": Jürgen Klopp wird deutlich

SPORT1 26.09.2025 • 13:09 Uhr Jürgen Klopp wird beim Thema „Paparazzi“ deutlich. Der ehemalige Cheftrainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool spricht über einen unschönen Moment.

Jürgen Klopp hat sich negativ über die Arbeit von Paparazzi geäußert und dabei an einen unschönen zurückliegenden Moment erinnert.

„Paparazzi ist ein jämmerliches Gewerbe“, befand der ehemalige Cheftrainer von Borussia Dortmund und des FC Liverpool im ARD-Format „Y-Kollektiv“.

Paparazzi nervt Klopp: „Das ist ganz schlimm“

Dabei sprach Klopp mit Reporterin Carolin von der Groeben am Rande der Opening Night des Mallorca Country Club über eine unschöne Erinnerung, weshalb der 58-Jährige nicht besonders gut auf Paparazzi zu sprechen ist.

„Wir lagen in Tulum (Mexiko, d. Red.) am Strand, meine Frau und meine Kinder", leitete Klopp seine Erinnerung an einen Urlaub ein, welcher von Paparazzi durchkreuzt wurde. Fotos der Familie landeten umgehend auf den Seiten der britischen Daily Mail.

„Das ist ganz schlimm. Wir sind völlig normale Leute. Ich bin es gewohnt, aber meine Familie hat damit nichts zu tun. Das war ein total unschöner Moment“, schilderte Klopp.