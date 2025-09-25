Nach Red-Bull-Wechsel: Vertrauter verteidigt Klopp

Annabella Aulinger 25.09.2025 • 18:20 Uhr Jürgen Klopp steht nach seinem Wechsel zum Red-Bull-Konzern bei den deutschen Fans in der Kritik. Sein langjähriger Vertrauter Peter Krawietz verteidigt Klopps Entscheidung.

Rückhalt für Jürgen Klopp! Nachdem er für seine neue Rolle als Head of Global Soccer bei Red Bull viel Kritik erhalten hat, verteidigte nun sein langjähriger Co-Trainer Peter Krawietz die Entscheidung und teilte nähere Informationen.

„Zahlreiche kritische Stimmen hätte es doch auch gegeben, wenn er - rein hypothetisch - Trainer bei Bayern München oder Manchester United geworden wäre. So funktioniert natürlich die freie Berufswahl nicht. So viel Respekt muss man einer einzelnen Person eben auch zollen", sagte Klopps Vertrauter im Interview mit Spox.

Klopps Lust auf eine Veränderung

Das Szenario, dass Klopp wieder als Trainer eines Top-Klubs fungiert, hätte den 53-Jährigen überrascht: „Ich war mir nahezu sicher, dass dies nicht passieren wird.“

Krawietz war es sofort nach Klopps Liverpool-Aus klar, dass sein langjähriger Weggefährte einen anderen Job übernehmen würde: „Jürgen hatte einfach Lust auf eine Veränderung vom Trainerjob.“

Krawietz verteidigt neuen Job von Jürgen Klopp

Er fügte hinzu: „Bei Red Bull blickt er über den Tellerrand, kann neue Dinge denken und erleben, sich wirklich inhaltlich einbringen, ist nicht gebunden an einen Ort und ist die tägliche Öffentlichkeitsarbeit los. Das ist weniger intensiv, aber genauso umfangreich.“