FC Bayern: Kimmich zeigt sein Halloween-Kostüm

Joshua Kimmich hat sein Halloween-Kostüm mit seinen Fans geteilt.
Kimmich zeigt sein Halloween-Kostüm
Einen Tag vor dem Topspiel teilt Joshua Kimmich sein Halloween-Kostüm mit den Fans. Von einem DFB-Kollegen erntet der Bayern-Star ein Kompliment.
Auf Instagram postete der Star des FC Bayern zwei Bilder von sich in einem aufblasbaren Kürbiskostüm samt passender Mütze.
Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
FC Bayern im Topspiel gefordert
Dazu schrieb der Nationalspieler: „Habt ihr euch auch in Schale geworfen? #wirsehenunsmorgen“
Damit meint Kimmich natürlich das Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).
Die Fotos kamen bei vielen Usern gut an. DFB-Teamkollege David Raum kommentierte sogar „Topmodel“ unter Kimmichs Beitrag.
Kimmich und den Bayern gelang der perfekte Saisonstart. Das 4:1 (2:1) im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln war seit Saisonbeginn der 14. Erfolg in Serie. Damit hat München die AC Mailand (13 Siege, 1992/93) abgelöst und einen Startrekord in Europas Topligen aufgestellt.