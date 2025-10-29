Das schaffte in Europa vorher noch niemand

Julius Schamburg 29.10.2025 • 22:37 Uhr Der FC Bayern zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Die Münchner liegen gegen Köln kurzzeitig zurück und haben dann großes Glück. Es folgt die nächste Show von Harry Kane.

Mit etwas Dusel, aber letzten Endes doch souverän, ist der FC Bayern ins DFB-Pokal-Achtelfinale eingezogen. Beim 1. FC Köln siegten die Münchner mit 4:1 (2:1).

Für die bislang makellosen Bayern war es seit Saisonbeginn der 14. Erfolg in Serie. Damit hat München die AC Mailand (13 Siege, 1992/93) abgelöst und einen Startrekord in Europas Topligen aufgestellt.

Kompany: „Es war hart“

„Es war hart, so wie wir uns das schon gedacht haben. Wir wussten, dass es kein leichtes Spiel wird. Pokalspiel, der Regen und alles. Ich bin auch zufrieden mit dem Spielverlauf. Wir kassieren das erste Tor, aber wir waren bereit zu kämpfen, haben Zweikämpfe gewonnen und waren immer gefährlich“, sagte Vincent Kompany bei SPORT1.

Ragnar Ache hatte den Effzeh zunächst in Führung gebracht (31.), doch die Bayern drehten die Partie noch vor der Pause. Die Tore für die Bayern erzielten Luis Díaz (36.), Doppelpacker Harry Kane (38., 64.) und Michael Olise (72.).

DFB-Pokal: Bayern-Tor hätte nicht zählen dürfen

Jonas Urbig, der für den rotgesperrten Manuel Neuer zwischen den Pfosten stand, war beim Gegentor machtlos. In der 11. Minute konnte er sich erstmals auszeichnen, als er einen Distanzschuss von Kölns Ísak Jóhannesson mit einer sehenswerten Flugparade entschärfte.

„Ein guter Torhüter. Aber auch die Verteidiger haben sehr viel wegverteidigt und weggeköpft. Die Mittelfeldspieler sind immer wieder reingekommen, in die eigene Box. Das gehört auch dazu“, lobte Kompany seine Mannschaft. Dass Urbig anstelle von Neuer ranmusste sei kein Thema gewesen: „Wir wussten, wir haben Jonas. Und das ist auch gut.“

Besonders beim Tor von Díaz hatten die Bayern dann großes Glück. Nach einem Schuss von Josip Stanisic, den FC-Keeper Ron-Robert Zieler nur prallen lassen konnte, stand der Kolumbianer genau richtig und traf zum 1:1. Doch Díaz befand sich dabei klar im Abseits; der Treffer hätte also nicht zählen dürfen.

Kölns Trainer Lukas Kwasniok wütete daraufhin an der Seitenlinie. Der VAR kommt im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz und so wurde die Szene auch nicht überprüft.

Kane verzückt Schweinsteiger

Nach Wiederanpfiff leistete sich Urbig bei einem Ausflug aus dem Tor einen groben Schnitzer. Jóhannesson feuerte daraufhin den Ball von der Mittellinie auf das leere Tor, verfehlte aber deutlich und der Patzer blieb unbestraft.

Bayerns Tormaschine Harry Kane erzielte seine Tore drei und vier in der laufenden Pokalsaison und verzückte mit seinem ersten Treffer ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Wettbewerbsübergreifend hat Kane diese Saison sogar schon 22-mal getroffen.

Foul von El Mala sorgt für Aufregung

Zum Duell der beiden Youngster kam es am Mittwochabend nicht. Kölns Said El Mala wurde in der 65. Minute ausgewechselt. Ein Foul des Kölners an Dayot Upamecano in der Anfangsphase hatte für Aufregung gesorgt. Lennart Karl kam erst in der 77. Minute für Olise.