Sané bestätigt unschönen Wiesn-Vorfall

SPORT1 06.10.2025 • 20:52 Uhr Ex-Bayern-Star Leroy Sané gerät auf dem Oktoberfest in eine Rangelei mit anderen Besuchern. Der 29-Jährige bestätigt den Vorfall.

Ex-Bayern-Star Leroy Sané ist auf dem Oktoberfest in ein Handgemenge mit anderen Besuchern geraten. Das bestätigte der 29-Jährige am Montag in der Bild.

„Ich wurde im Festzelt über einen längeren Zeitraum provoziert und persönlich beleidigt - auch mein Verein Galatasaray wurde beleidigt. In der aufgeheizten Atmosphäre wurde ich dann auch geschubst und dann kam es zu einer kurzen Rangelei. Ich hätte in dem Moment aber natürlich gelassener reagieren und auf Durchzug schalten müssen - das nehme ich für mich mit“, erklärte Sané.

Laut Bild hatte sich der Vorfall am Sonntag im Weinzelt zugetragen. Dabei soll Sané mit dem beschimpfenden Ausruf „Scheiß Gala“ konfrontiert worden sein.

Sané seit Sommer in Istanbul

„Es gab am Sonntagabend einen kleinen Sicherheitsvorfall auf der Galerie, den die Sicherheitskräfte aber wegmoderierten und damit friedlich lösen konnten. Es brauchte keine Polizei“, sagte Christine da Silva, Sprecherin der Kuffler-Gruppe, die das Weinzelt mit einschließt, auf Bild-Anfrage.

Sané war im vergangenen Sommer vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul gewechselt. Für den türkischen Meister kommt der Offensivakteur bislang auf neun Einsätze (ein Tor, drei Vorlagen).

In den beiden zurückliegenden Spielen saß Sané jeweils auf der Bank. Beim Erfolg gegen den FC Liverpool in der Champions League (1:0) wurde er nicht einmal eingewechselt.