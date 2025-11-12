Newsticker
Bayern-Leihgabe feiert Mega-Hochzeit mit strengen Sicherheitsregeln

Der vom FC Bayern an den Hamburger SV ausgeliehene Keeper Daniel Peretz feiert seine Hochzeit - im großen Rahmen und mit strengen Sicherheitsvorkehrungen.
Bayern-Leihgabe Daniel Peretz nimmt beim HSV aktuell nur die Bankdrücker-Rolle ein und zeigte sich zuletzt deutlich unzufrieden mit seiner Situation. Haben sich die Hamburger mit der Leihe des Keepers ein unnötiges Problem geschaffen?
Der vom FC Bayern an den Hamburger SV ausgeliehene Keeper Daniel Peretz feiert seine Hochzeit - im großen Rahmen und mit strengen Sicherheitsvorkehrungen.

HSV-Keeper Daniel Peretz hat am Dienstag die Sängerin und Schauspielerin Noa Kirel geheiratet, am Mittwoch folgen dann die großen Feierlichkeiten. Da die 24-Jährige in der Heimat Israel noch berühmter ist als der Nationalkeeper, gelten umfangreiche Sicherheitsregeln.

Die große Hochzeitsfeier findet mit etwa 1000 geladenen Gästen im Hilton Hotel in Tel Aviv statt, in dem auch der aktuelle Peretz-Klub HSV schon zu Gast war: 2009 trafen die Hamburger im Europapokal auf Hapoel Tel Aviv (0:1).

Eintritt nur mit exklusivem Code

Die Hochzeit der beiden Stars ist hochexklusiv: Alle Gäste müssen mindestens 21 Jahre alt sein, um an der Feier teilzunehmen, außerdem müssen beim Einlass Ausweis und ein vorab per SMS versendeter Barcode vorgezeigt werden, um Zutritt zu den Feierlichkeiten zu erhalten.

Offiziell hat die Hochzeit der beiden israelischen Stars bereits am Sonntag mit der traditionellen „Hina“-Zeremonie begonnen. Am Dienstag gab es dann eine private Feier im engen Umfeld. Bereits dort herrschte nach Informationen des lokalen Nachrichtenportals Jfeed ein striktes Handyverbot.

Bayern-Leihe Peretz beim HSV unglücklich

Peretz bekam für die Feierlichkeiten sogar von seinem Nationaltrainer Ran Ben Shimon frei - der 25-Jährige steht nicht im Kader für das Freundschaftsspiel gegen Litauen am Donnerstag und das WM-Qualifikations-Spiel gegen Moldawien am Sonntag.

Zuvor war die Bayern-Leihgabe einen Tag nach dem HSV-Remis gegen Borussia Dortmund (1:1), bei dem er wieder über die volle Distanz auf der Bank saß, in seine Heimat gereist.

Peretz muss sich in Hamburg mit einer Reservistenrolle zufriedengeben, für den kommenden Winter steht ein Abbruch der Leihe im Raum.

