"Ich kann es nicht mehr verstecken": Götze klärt über Veränderung auf

SPORT1 03.11.2025 • 18:39 Uhr

Mario Götze hatte bei Eintracht Frankfurt zuletzt eine größere Rolle als noch zu Saisonbeginn inne. Zwei Tore bereitete er bei drei Startelfeinsätzen vor, durch die Verletzung von Shootingstar Can Uzun rückte er wieder vermehrt in den Fokus.

Eine optische Veränderung vollzog sich bei Götze jedoch bereits in den vergangenen Monaten: Der 66-malige Nationalspieler ließ im vergangenen Sommer eine Haartransplantation durchführen.

„Das ist ja kein Geheimnis, ich kann es auch nicht mehr verstecken“, scherzte Götze bei Bild und klärte darüber auf, „schon länger drüber nachgedacht“ zu haben". Ende Mai sei dann der Eingriff erfolgt.

Götze: „Fühlt sich gut an“

Götze weiter: „Damals war der ideale Zeitpunkt wegen der Sommerpause und der Tatsache, dass ich noch in der Reha-Phase war. Und ich habe dann gedacht: Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Dabei machte Götze auch kein Geheimnis aus seinen Beweggründen: „Es hat mich schon ein bisschen gestört, wie es vorher ausgesehen hat. Jetzt fühlt es sich gut an, ich bin sehr zufrieden, wie es sich entwickelt hat.“

Götze reiht sich durch seinen Eingriff in eine Reihe prominenter Vorgänger im Profifußball ein. Auch Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, Granit Xhaka und Götzes ehemaliger Trainer Jürgen Klopp unterzogen sich der Prozedur.