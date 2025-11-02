Eintracht Frankfurt gibt Update zu Can Uzun

SPORT1 02.11.2025 • 22:41 Uhr Can Uzun fällt bis auf Weiteres aus. Zur Verletzung des 19-Jährigen liegen keine konkreteren Angaben vor.

Schlechte Nachrichten für Bundesligist Eintracht Frankfurt: Offensiv-Juwel Can Uzun fällt wegen einer Muskelverletzung aus dem Punktspiel der Hessen am vergangenen Samstag beim 1. FC Heidenheim „bis auf Weiteres“ aus.

Das gab der Champions-League-Teilnehmer am Sonntag ohne weitere Angaben zur Verletzung und zur Ausfalldauer des 19-Jährigen bekannt.

Uzun gegen Heidenheim verletzt ausgewechselt

Nach einem scheinbar harmlosen Zweikampf mit Jan Schöppner im Mittelfeld blieb der 19-Jährige auf dem Rasen liegen, fasste sich an den linken Oberschenkel.

Für den türkischen Nationalspieler ging es nicht weiter, humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ er den Rasen, während sich Mario Götze an der Seitenlinie bereitmachte. Der 33-Jährige kam schließlich für Uzun in die Partie. Das Spiel endete 1:1.

