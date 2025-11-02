Eintracht Frankfurt gibt Update zu Can Uzun

Schlechte Nachrichten für Bundesligist Eintracht Frankfurt: Offensiv-Juwel Can Uzun fällt wegen einer Muskelverletzung aus dem Punktspiel der Hessen am vergangenen Samstag beim 1. FC Heidenheim „bis auf Weiteres“ aus.
Eintracht gibt Uzun-Update
Can Uzun fällt bis auf Weiteres aus. Zur Verletzung des 19-Jährigen liegen keine konkreteren Angaben vor.
Das gab der Champions-League-Teilnehmer am Sonntag ohne weitere Angaben zur Verletzung und zur Ausfalldauer des 19-Jährigen bekannt.
Uzun gegen Heidenheim verletzt ausgewechselt
Uzun hatte in Heidenheim wegen seiner Verletzung bereits nach 25 Minuten ausgewechselt werden müssen.
Nach einem scheinbar harmlosen Zweikampf mit Jan Schöppner im Mittelfeld blieb der 19-Jährige auf dem Rasen liegen, fasste sich an den linken Oberschenkel.
Für den türkischen Nationalspieler ging es nicht weiter, humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ er den Rasen, während sich Mario Götze an der Seitenlinie bereitmachte. Der 33-Jährige kam schließlich für Uzun in die Partie. Das Spiel endete 1:1.
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)