Kleine Spitze im Doppelpass: "Ich hoffe, Markus Lanz schaut jetzt nicht zu"

Johannes Vehren 16.11.2025 • 13:02 Uhr CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gibt im Doppelpass politische Einblicke. Plötzlich zieht er bei der Diskussion um Leroy Sané einen Vergleich zu seinem Chef, Bundeskanzler Friedrich Merz.

Im Doppelpass auf SPORT1 wurde am Sonntagmittag über DFB-Star Leroy Sané heiß diskutiert. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der erstmals in der Talksendung zu Gast war, schaltete sich dabei ein und zog einen politischen Vergleich.

„Wenn ich schlechte Auftritte habe und Kritik bekomme, spornt mich das nochmal richtig an. Nur hier war es andersrum. Nagelsmann hat ihn vorher angezählt. Er hat vorher den Druck ausgeübt und gesagt, du musst jetzt performen. Das finde ich eher kontraproduktiv“, erklärte der 48-Jährige.

CDU-Generalsekretär: „Dann verkrampfe ich“

Er fügte hinzu: „Wenn mich mein Chef, der Bundeskanzler (Friedrich Merz, Anm. d. Red.), anruft: ‚Carsten, deine nächsten beiden Reden, die müssen top sein, sonst wird das nichts mehr’ und das noch öffentlich macht, dann verkrampfe ich. Gerade im Fußball brauchst du ja die Leichtigkeit, um spielen zu können.”

Nach einer Werbepause wurde Linnemann von Moderator Florian König darauf angesprochen, dass er in den Unterbrechungen viel mit SPORT1-Experte Stefan Effenberg reden würde.

Effenberg als Bundeskanzler?

„Ich habe gesagt, dass man solche Typen wie Stefan Effenberg in der Politik braucht – dickes Fell, hat Überzeugung und geht geradeaus“, berichtete der Politiker.

Effenberg freute sich über die Aussage, lachte und breitete seine Arme aus. Das Publikum jubelte, ehe Comedian Matze Knop noch hinzufügte: „Bundeskanzler Effenberg.“

Linnemann mit Spitze gegen Markus Lanz

Die Zuschauer klatschten noch lauter und Effenberg nickte: „Ich hätte da ein paar Ideen…zum Wohle der Bürger.“