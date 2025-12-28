ARD-Moderatorin Lea Wagner heiratet heimlich - und hält Ehemann geheim

Jannis Blank 28.12.2025 • 16:30 Uhr Kurz vor dem Start der Vierschanzentournee macht Lea Wagner ihr privates Glück perfekt. Die ARD-Moderatorin heiratet und hält den Namen ihres Mannes bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Mit der Vierschanzentournee beginnt in Kürze ein Wintersport-Highlight, doch für Lea Wagner stand zuerst ein anderes großes Ereignis an. Die ARD-Moderatorin hat Anfang Dezember geheiratet – leise, privat und ohne Auftritt in der Öffentlichkeit.

Wie die Bild berichtet, fand die standesamtliche Trauung in Bremen statt, gefolgt von einer freien Zeremonie in der Nähe der Hansestadt. Die 31-Jährige bestätigte das Ereignis, will aber weitere Details bewusst privat halten.

„Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben“, wird Wagner zitiert.

Wagner-Hochzeit: Diskrete Feier ohne Fotos

Wagner und ihr Partner sind seit vielen Jahren ein Paar, der Antrag soll bereits zwei Jahre zurückliegen. Den Namen ihres Mannes will die Moderatorin bewusst nicht veröffentlichen.

An der Feier nahmen dem Bericht zufolge rund 100 Gäste teil. Um die private Atmosphäre zu schützen, soll das Paar alle Anwesenden gebeten haben, keine Handys zu nutzen und keine Bilder zu machen.

Unter den Gästen waren laut der Bild auch Wagners ARD-Kollegen Sven Hannawald und Tom Bartels, mit denen sie seit Jahren eng zusammenarbeitet. Seit 2021 begleitet Wagner die Skisprung-Übertragungen im Ersten, seit 2023 gehört sie fest zur Sportschau am Samstag.

„Ich glaube, die beiden wissen fast alles von mir. Ob es um Umzüge, Familie, Beziehungen geht - sie sind sehr gute Ratgeber“, erklärte Wagner über ihre Kollegen.

Fokus auf den Tournee-Auftakt

Nach der Hochzeit richtet Wagner den Blick wieder auf den Wintersport. Am 28. Dezember startet die Vierschanzentournee mit der Qualifikation in Oberstdorf.

„Wie immer hoffe ich, auf einen deutschen Erfolg. Als Sven damals siegte, war ich acht Jahre alt. Zeit wäre es also“, betonte Wagner.