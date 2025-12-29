Darts-WM: "Streich gespielt" - Partner von van Gerwens Ex-Frau meldet sich

Johannes Behm 29.12.2025 • 12:15 Uhr Der neue Partner von Michael van Gerwens Ex-Frau kommt erstmals öffentlich zu Wort und offenbart Reue für die Art und Weise, wie es zu der Trennung kam.

Nachdem Michael van Gerwens Ex-Frau Daphne Govers kürzlich enthüllt hatte, dass sie acht Monate nach der Trennung vom Darts-Superstar ein Kind von ihrem neuen Partner erwartet, hat sich nun auch dieser in einem weiteren Part des Interviews zu Wort gemeldet und über die Beziehung sowie das Verhältnis zu van Gerwen gesprochen.

In einem gemeinsamen Interview mit Govers offenbarte der Mann namens Robert, dass er ein schlechtes Gewissen habe. „Ja, ich bereue es... nicht wegen ihr. Aber natürlich wegen der Art und Weise, wie es gelaufen ist“, sagte er beim niederländischen Portal Shownieuws. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Den Darts-Star sehe er regelmäßig, schließlich hat van Gerwen mit Govers zwei Kinder, die dieser oft besuche. „Ich gebe ihm einfach die Hand: Wie geht’s, guten Tag“, sagte Robert über die Treffen: „Ich finde es schwierig…. Ich habe ihm natürlich diesen Streich gespielt, auf den ich nicht stolz bin.“

„Ich habe mich für mein eigenes Glück entschieden“

Auf der anderen Seite stellte er klar: „Aber ich habe mich für mein eigenes Glück entschieden und er ist hier einfach willkommen.“

Man habe „niemanden beleidigen“ wollen, „das möchte ich klarstellen. Wir wollten niemanden verletzen, weder Michael noch sonst jemanden. Es ist einfach passiert. Es ist etwas anders gekommen als erwartet.“

Govers verriet derweil, dass es zwischen ihr und Robert bereits von Anfang an gefunkt habe. „Es gab eine gewisse Verbindung, aber daraus wurde nie etwas“, erklärte Govers. „Es war immer lustig, wir haben immer zusammen herumgealbert“, ergänzt Robert.

Darts-WM: MvG besiegt Merk in Runde drei

Van Gerwen hatte im Mai nach elf Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau verkündet. Aufgrund der schwierigen Zeit lief es auch am Oche weniger wünschenswert. Pünktlich zur Darts-WM 2026 befindet sich MvG allerdings wieder in starker Form.