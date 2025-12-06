Ein Herz für Kinder: Uli Hoeneß teilt sechsstellige Spende mit

Johannes Vehren 06.12.2025 • 23:38 Uhr Bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ ist Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Gast. Der 73-Jährige kündigt eine sechsstellige Spende an.

Großzügige Geste von Uli Hoeneß! Der Ehrenpräsident des FC Bayern hat bei der Bild-Gala „Ein Herz für Kinder“ eine Spende von 160.000 Euro angekündigt.

„Ich bin nicht mit leeren Händen gekommen“, sagte der 73-Jährige während der ZDF-Sendung und verriet: „Ich habe beim Verein und bei der Familie gesammelt.“

160.000 Euro Spende für Kinder

Daraufhin erklärte Hoeneß, dass seine Familie 60.000 Euro spenden würde und der „FC Bayern Hilfe e.V. gibt 100.000 Euro“.

Das war aber noch nicht alles. Für ein Rückrundenspiel des FC Bayern in der Allianz Arena werden zehn Plätze in der Bayern-München-Loge zur Verfügung stehen.

Vorzeitige Meisterschaft? „Wollen nicht überheblich werden“

Hoeneß wurde auch auf die sportlich grandiose Situation des Klubs angesprochen und von Moderator Johannes B. Kerner gefragt, ob der Termin für die Meisterfeier im März oder April schon feststehen würde. Schließlich sind die Münchener nach dem 13. Bundesliga-Spieltag noch ungeschlagen und haben acht Punkte Vorsprung auf den Zweiten RB Leipzig.

Der Ehrenpräsident antwortete schmunzelnd: „Nein, wir wollen nicht überheblich werden.“ Er fügte hinzu, dass die Münchener am Samstagnachmittag mit dem 5:0 gegen den VfB Stuttgart „einen wichtigen Schritt“ gemacht hätten, denn „es war ein schweres Spiel nach den Strapazen der vergangenen Wochen“.