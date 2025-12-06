Nübel patzt! Der FC Bayern deklassiert Stuttgart

Christopher Mallmann 06.12.2025 • 17:29 Uhr Der VfB Stuttgart wehrt sich lange, kommt gegen den FC Bayern am Ende aber unter die Räder. Alexander Nübel sieht nicht gut aus.

Miserabler Nachmittag für Alexander Nübel: Der Keeper des VfB Stuttgart - bis 2026 vom FC Bayern ausgeliehen - hat bei der deutlichen Niederlage gegen den Rekordmeister (0:5) gepatzt - und insgesamt einen schlechten Eindruck hinterlassen.

Dem 29-Jährigen rutschte beim 3:0 durch Josip Stanisic der Ball durch die Arme und dann ins Tor (78.). Schon davor hatte er mehrfach schlecht ausgesehen.

Umso bitterer für Nübel: Auf der Gegenseite zeigte Jonas Urbig, der für Manuel Neuer im Bayern-Kasten stand, eine starke Leistung. Die beiden werden als potentielle Nachfolger von Neuer gehandelt.

Kane mit Hattrick

Einen Sahnetag erwischte derweil Stürmer Harry Kane, der nach Einwechslung dreimal traf und somit einen Dreierpack feierte (66./82./88.).

Die 1:0-Führung hatte Konrad Laimer per Hackentrick besorgt (11.).

Stuttgart-Verteidiger Lorenz Assignon sah zudem die Rote Karte, nachdem er einen Ball mit der Hand auf der Linie geklärt hatte (81).

Den fälligen Strafstoß verwandelte Kane.

Nicht nur der Engländer Kane ist auf Rekordjagd: Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, die am Dienstag (18.45 Uhr) schon wieder in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon gefordert ist, war es im 22. Pflichtspiel der Saison bereits der 20. Erfolg.

Bayerns Auswärtsserie hält

Auch die beeindruckende Auswärtsserie beim VfB hielt: Die Münchner haben 16 der vergangenen 17 Auftritte in Stuttgart gewonnen. Für den bislang heimstarken VfB war es ein Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Kompany nahm nach dem umkämpften 3:2 im Pokal bei Union Berlin gleich sechs Wechsel vor. Eine Pause bekam unter anderem Kapitän Manuel Neuer, der im Tor von Jonas Urbig ersetzt wurde.

Zudem saßen Torjäger Harry Kane, Jonathan Tah, Lennart Karl, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic zunächst auf der Bank. Nicolas Jackson, Min-Jae Kim, Leon Goretzka, Tom Bischof und Raphael Guerreiro rotierten dafür in die Startelf.

Doch die Münchner starteten trotz der Umstellungen gewohnt dominant. Der zunächst ängstlich wirkende VfB hatte Glück, dass Jackson und Luis Díaz nicht schon früh trafen. Dies erledigte dann Verteidiger Laimer, der eine Vorlage von Michael Olise spektakulär per Hacke durch die Beine von Alexander Nübel schob.

Bayern verlegt sich auf Konter

Erst nach dem Rückstand legte der VfB seine Zurückhaltung ab und konnte die Partie offener gestalten. Nikolas Nartey traf nur das Außennetz (18.). Stuttgart erhöhte den Druck. Die Partie wurde kurz hektisch.

Bayern verlegte sich auf Konter. Dabei hätte ein schwerer Fehler von Nübel, der von den Münchnern ausgeliehen ist, fast zum 2:0 geführt. Der Nationalkeeper ließ einen Schuss von Olise durchrutschen, der Ball kullerte nur Zentimeter am Pfosten vorbei.

Glück hatten wiederum die Münchner kurz darauf, dass ein Treffer von Nartey nach Videostudium wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Zudem vergab Chema (45.+5) freistehend.

Nach dem Wechsel übernahmen aber die Gäste wieder das Kommando. Die erste Chance hatte aber erneut der VfB. Urbig parierte einen abgefälschten Schuss von Deniz Undav jedoch glänzend.

Kompany brachte nun Pavlovic, Karl und Kane, der kurz nach seiner Einwechslung mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern traf und in einer furiosen Schlussphase sogar noch zwei Treffer nachlegte.

