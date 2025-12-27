Neureuther gratuliert seiner Frau live im TV

Felix Neureuther ist am Samstag beim alpinen Weltcup-Riesenslalom der Frauen im österreichischen Semmering als Experte für die ARD im Einsatz. Dabei hat der 41-Jährige seiner Frau Miriam Neureuther während einer Live-Übertragung zum Hochzeitstag gratuliert.
Neureuther wendet sich an seine Frau
Nachdem Moderatorin Julia Scharf den ersten Durchgang mit Neureuther analysiert hatte, wollte sie zum weiteren Programm überleiten. Dazu fragte sie den ehemaligen Skifahrer, welche Wintersportart ihm nach Ski Alpin am besten gefalle – wohl in der Hoffnung, er würde „Eishockey“ antworten.
Im TV folgte nämlich eine Zusammenfassung der DEL-Partie zwischen den Kölner Haien und den Fischtown Pinguins. Neureuther nannte jedoch Biathlon statt Eishockey. Immerhin ist seine Frau Miriam früher erfolgreiche Biathletin gewesen. „Familienbedingt muss ich das sagen“, lachte Neureuther und schob dann hinterher: „Übrigens: Alles Gute zum Hochzeitstag nach Hause!“
Felix und Miriam Neureuther sind seit 2017 verheiratet
Die früheren Sportler Felix Neureuther und Miriam Neureuther (geborene Gössner) sind seit über zehn Jahren ein Paar und seit dem 27. Dezember 2017 verheiratet. Am heutigen Samstag jährt sich ihr Hochzeitstag somit zum achten Mal.
Mittlerweile haben die beiden auch vier Kinder. Tochter Matilda kam im Jahr ihrer Hochzeit zur Welt. Drei Jahre später folgte die Geburt ihres Sohnes Leo, 2022 schließlich die Geburt von Tochter Lotta. Im März 2025 erblickte Mats das Licht der Welt.