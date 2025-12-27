Neureuther gratuliert seiner Frau live im TV

SPORT1 27.12.2025 • 11:51 Uhr Felix Neureuther begleitet als Experte den Riesenslalom der Frauen in Semmering. Während der Live-Übertragung gratuliert er seiner Frau zum Hochzeitstag.

Felix Neureuther ist am Samstag beim alpinen Weltcup-Riesenslalom der Frauen im österreichischen Semmering als Experte für die ARD im Einsatz. Dabei hat der 41-Jährige seiner Frau Miriam Neureuther während einer Live-Übertragung zum Hochzeitstag gratuliert.

Nachdem Moderatorin Julia Scharf den ersten Durchgang mit Neureuther analysiert hatte, wollte sie zum weiteren Programm überleiten. Dazu fragte sie den ehemaligen Skifahrer, welche Wintersportart ihm nach Ski Alpin am besten gefalle – wohl in der Hoffnung, er würde „Eishockey“ antworten.

Im TV folgte nämlich eine Zusammenfassung der DEL-Partie zwischen den Kölner Haien und den Fischtown Pinguins. Neureuther nannte jedoch Biathlon statt Eishockey. Immerhin ist seine Frau Miriam früher erfolgreiche Biathletin gewesen. „Familienbedingt muss ich das sagen“, lachte Neureuther und schob dann hinterher: „Übrigens: Alles Gute zum Hochzeitstag nach Hause!“

Felix und Miriam Neureuther sind seit 2017 verheiratet

Die früheren Sportler Felix Neureuther und Miriam Neureuther (geborene Gössner) sind seit über zehn Jahren ein Paar und seit dem 27. Dezember 2017 verheiratet. Am heutigen Samstag jährt sich ihr Hochzeitstag somit zum achten Mal.