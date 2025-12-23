Ski Alpin: Neureuther wütet! Legende fordert drastische Maßnahmen

Niklas Senger 23.12.2025 • 08:28 Uhr Felix Neureuther ist nach dem Slalom in Alta Badia sauer und fordert drastische Maßnahmen. Damit reagiert der ehemalige Technik-Spezialist auch auf die Kritik von Linus Straßer.

Der ehemalige Technik-Spezialist Felix Neureuther hat nach dem Slalom-Weltcup in Alta Badia deutliche Kritik geübt. Dabei stellte der erfolgreichste deutsche alpine Skifahrer der Männer auch drastische Maßnahmen in Aussicht.

„Es fängt damit an, dass sich diese Piste zwar perfekt für die Austragung für einen Riesenslalom eignet, aber das Gelände passt überhaupt nicht für einen attraktiven Slalom“, eröffnete Neureuther bei Blick seine Kritik.

Straßer ärgert sich über „nicht Weltcup-würdigen“ Slalom

Damit unterstützte Neureuther auch die Kritik von Linus Straßer, der in Alta Badia auf dem 17. Platz landete. Laut Straßer seien die Verhältnisse auf der Gran Risa „nicht Weltcup-würdig“ gewesen.

Weiter betonte der Deutsche ironisch, die Bedingungen „könnten vielleicht anspruchsvoller sein, ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Eis, dann hält so eine Piste auch nochmal besser“. Das Flachstück kurz vor dem Zieleinlauf bezeichnete Straßer zudem als „Hochgeschwindigkeits-Arschwackeln“.

Neben den Streckenbegebenheiten beanstandete Neureuther nun auch die Terminplanung und kritisierte: „Ein Montag kurz vor Weihnachten ist so ziemlich der ungeeignetste Tag für die Austragung eines Weltcuprennens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Slalom gute Einschaltquoten im TV generieren wird.“

Neureuther fordert drastische Maßnahmen

Auch mit Bezug auf die Kritik der Abfahrer, dass mehr Technik- als Speedwettkämpfe im Weltcupkalender stehen, präsentierte Neureuther eine mögliche Lösung.

„Wenn man diesen völlig ungeeigneten Slalom in Alta Badia ersatzlos streichen würde, würde man einen ersten Schritt in Richtung Chancengleichheit machen“, meinte der 42-Jährige.