Liverpool-Idol: "Ich dachte ehrlich, dass ich das nicht überleben würde"

Samuel Kucza 29.12.2025 • 09:46 Uhr Liverpool-Ikone Ian Rush spricht erstmals über seinen lebensbedrohlichen Kollaps nach einer schweren Grippe.

Ian Rush erlebte Anfang Dezember einen gesundheitlichen Albtraum. Das 64 Jahre alte Liverpool-Idol hat nun dem Mirror den dramatischen Ablauf seines Zusammenbruchs im Zusammenhang mit einer Grippeerkrankung geschildert.

Demnach wachte Rush nach eigener Aussage mitten in der Nacht mit massiver Atemnot auf. Gegen 2 Uhr morgens sei er in die Küche gegangen, um sich einen Tee zu machen – doch sein Zustand verschlechterte sich dabei rapide.

„Es war furchterregend, und ich dachte ehrlich, dass ich das nicht überleben würde“, sagte Rush rückblickend. Eigentlich habe er bereits einen Arzttermin für den nächsten Morgen vereinbart gehabt, doch gegen 4 Uhr sei die Atemnot so schlimm geworden, dass seine Verlobte Carol den Notruf wählte.

Rush: „Ich dachte, das war es“

Der Rettungsdienst traf innerhalb weniger Minuten ein und blieb rund eineinhalb Stunden bei Rush. Die Sanitäter boten ihm an, ihn ins Krankenhaus zu fahren, doch da sich sein Zustand zunächst stabilisiert hatte, entschied sich der frühere Nationalspieler, zu Hause zu bleiben.

Eine folgenschwere Entscheidung: Nur wenige Minuten nach dem Abzug der Sanitäter brach Rush erneut zusammen. „Ich lag auf dem Boden und rang nach Luft. Ich dachte ernsthaft, das war es“, schilderte er. Während sie auf den zweiten Rettungswagen warteten, half seine Partnerin ihm, mit ruhigen Anweisungen die Atmung zu kontrollieren. „Sie war fantastisch“, betonte Rush.

Liverpool-Idol Rush mehrere Tage im Krankenhaus

Als der Rettungsdienst erneut eintraf, sei er „kreidebleich“ gewesen und habe dringend Sauerstoff benötigt. Mit eingeschaltetem Blaulicht wurde Rush direkt ins Krankenhaus gebracht. Dort verbrachte er 48 Stunden in der Notaufnahme und weitere drei Tage auf einer normalen Station.

Seine Verlobte blieb jede Nacht an seiner Seite. Auch der FC Liverpool unterstützt ihn intensiv. „Liverpool war fantastisch. Es ist ein familiärer Klub – und in solchen Momenten zählt genau das“, sagte Rush.

Eine zweite Chance im Leben

Der gesundheitliche Schock brachte den Rekordtorschützen der Reds zum Nachdenken. „Es machte mir noch einmal deutlich, wie wertvoll das Leben ist“, erklärte Rush. Drei persönliche Dinge habe er sich vorgenommen, zeitnah anzugehen – Details behielt er für sich. „Ich bekam eine zweite Chance und wollte sie nutzen.“