Star des FC Bayern frisch verheiratet!

SPORT1 29.12.2025 • 10:18 Uhr Eine Leistungsträgerin des FC Bayern nutzt die Winterpause für einen ganz besonderen Anlass.

Glódís Perla Viggósdóttir ist frisch verheiratet. Die Kapitänin des FC Bayern gab ihrem Partner Kristófer Eggertsson in der Winterpause das Ja-Wort, wie Bilder und Videos auf ihrem Instagram-Account zeigen.

Das Paar ist schon seit vielen Jahren zusammen, im Sommer 2023 erfolgte die Verlobung. Die Trauung fand in der isländischen Heimat statt.

Die Nationalspielerin steht seit 2021 in München unter Vertrag, wo sie auch schon seit geraumer Zeit mit ihrem neuen Ehemann lebt. Dieser war einst selbst Fußballer und lief unter anderem für den schwedischen Klub IFK Eskilstuna auf. Mittlerweile ist er nicht mehr als Sportler aktiv.

Kapitänin langfristig an Bayern gebunden

Viggósdóttir spielt in der Innenverteidigung der Bayern, beim aktuellen Doublesieger verlängerte die 30-Jährige jüngst ihren Vertrag bis 2028.