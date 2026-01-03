Bayern-Star veröffentlicht ersten Song und erzählt emotionale Geschichte

SPORT1 03.01.2026 • 11:14 Uhr Luis Díaz tauscht Fußballschuhe gegen Mikrofon. Der Bayern-Star veröffentlicht seinen ersten eigenen Song und erzählt darin offen von seinem Weg aus einfachen Verhältnissen. Ein emotionales Musikvideo gibt persönliche Einblicke in sein Leben.

Runter vom Fußballplatz, ran ans Mikrofon: Luis Díaz hat zum Jahreswechsel seinen ersten eigenen Song veröffentlicht und dazu ein Musikvideo auf Instagram geteilt.

Der Offensivstar des FC Bayern München überraschte seine Fans damit abseits des Rasens und schlug erstmals einen musikalischen Weg ein.

Diaz erzählt seine Geschichte

Der Titel des Songs lautet „La Promesa“. In dem emotionalen Stück erzählt Díaz seine persönliche Geschichte – vom Aufwachsen in armen Verhältnissen in Kolumbien bis hin zum Aufstieg auf die große Bühne des Weltfußballs.

Das offizielle Musikvideo veröffentlichte der 28-Jährige auf seinem Instagram-Account, dem rund 7,5 Millionen Menschen folgen.

Ein Song über Herkunft und Aufstieg

„La Promesa“ – auf Deutsch „Das Versprechen“ – handelt von den Entbehrungen seiner Kindheit und von einem Ziel, das Díaz nie aus den Augen verlor. Im Mittelpunkt steht ein Versprechen, das ihn über Jahre antrieb und ihm Halt gab.

In dem Lied singt der kolumbianische Nationalspieler: „Ich bitte Gott, dass er mich nicht verlässt und dass er mich erleuchtet. Denn ich will nicht das Versprechen brechen, das ich meiner Familie gemacht habe, dass ich ihr schon bald ein Häuschen kaufen würde.“

Dankbarkeit statt Glamour

Dieses Versprechen hat Díaz inzwischen eingelöst. Nach seinem Wechsel vom FC Liverpool zu den Bayern im Sommer 2025 soll er jährlich rund 14 Millionen Euro verdienen und zählt damit zu den bestbezahlten Spielern der Bundesliga.

Im Song richtet er seinen Dank besonders an Gott und an seine Familie. Im Musikvideo sind unter anderem seine Frau Gera, seine Töchter Roma und Charlotte sowie seine Eltern Cilenis und Mane zu sehen – lachend, tanzend und sichtbar stolz.

Persönliche Worte zum Abschluss

Gegen Ende des Liedes blickt Díaz auf das Erreichte zurück und singt: „Das Haus habe ich gekauft. Sie haben es nicht geglaubt, aber ich habe mich übertroffen und meine Eltern aus dem Wohnviertel herausgeholt.“