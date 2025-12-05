FC Bayern: Sperre von Luis Díaz reduziert

Johannes Vehren 05.12.2025 • 18:26 Uhr Die Sperre von Bayern-Star Luis Díaz in der Champions League war lange ein Streitthema. Nun steht fest, wie viele Spiele der Flügelspieler noch fehlen wird.

Frohe Kunde für den FC Bayern! Wie der Verein am Freitagabend mitgeteilt hat, wird die Sperre von Luis Diáz in der Champions League reduziert.

Nach seiner Roten Karte beim Kracher bei Paris Saint-Germain legte die UEFA eine Sperre von drei Spielen fest. Der FC Bayern ging danach in Berufung und hatte lange auf die endgültige Entscheidung des Verbands gewartet.

Díaz kehrt früher zurück als erwartet

Nun steht fest: Die UEFA reduzierte die Strafe von drei auf zwei Spiele. Damit muss der 28-Jährige nur noch im Heimspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag zuschauen, gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) kann er wieder mitwirken.

Díaz hatte am 4. November im Spiel in Paris (2:1) nach einem Foul an Achraf Hakimi die Rote Karte gesehen, zuvor hatte er beide Tore für den Rekordmeister erzielt.

Sportvorstand Max Eberl hatte sich bei der Berufung eher geringe Chancen ausgerechnet. „Ich bin nicht so blauäugig und sage, dass es nur ein Spiel wird. Wenn wir ein Spiel weniger bekämen, dann wäre das fantastisch“, hatte er zuletzt gesagt.

Nun hatte der Einspruch doch Erfolg.

