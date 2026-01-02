FC Bayern: Lena Oberdorf macht Beziehung zu Kollegin offiziell

Lena Oberdorf und ihre Teamkollegin Natalia Padilla haben ihre Beziehung offiziell gemacht. Die beiden Spielerinnen des FC Bayern teilten kurz nach Silvester ein Foto auf Instagram, das sie in inniger Umarmung zeigt.
FCB-Stars machen Beziehung offiziell
„Happy New Year“, schrieben die beiden Fußballerinnen zu dem Bild, untermalt wurde die Aufnahme von dem romantischen Song „Te regalo“ (zu Deutsch: „Ich schenke dir“).
Die deutsche Nationalspielerin Oberdorf befindet sich derzeit nach ihrem zweiten Kreuzbandriss in der Reha.
Die 24-Jährige war vor eineinhalb Jahren zu den Bayern gewechselt, wegen der zwei schweren Verletzungen konnte sie bisher aber kaum für die Münchnerinnen spielen.
Zwei Paare im Team des FC Bayern
Die ein Jahr jüngere Padilla spielt seit dem vergangenen Sommer für die Bayern, sie kam vom FC Sevilla.
Oberdorf und die Polin sind somit das zweite Paar innerhalb der Bayern-Mannschaft. Auch die Dänin Pernille Harder und die Schwedin Magdalena Eriksson sind zusammen - sie sind seit 2014 liiert und seit 2024 verlobt.