FC Bayern: Lena Oberdorf macht Beziehung zu Kollegin offiziell

SPORT1 02.01.2026 • 15:12 Uhr Lena Oberdorf und ihre Teamkollegin Natalia Padilla machen ihre Beziehung offiziell. Damit hat der FC Bayern nun gleich zwei Paare in der Mannschaft.

Lena Oberdorf und ihre Teamkollegin Natalia Padilla haben ihre Beziehung offiziell gemacht. Die beiden Spielerinnen des FC Bayern teilten kurz nach Silvester ein Foto auf Instagram, das sie in inniger Umarmung zeigt.

„Happy New Year“, schrieben die beiden Fußballerinnen zu dem Bild, untermalt wurde die Aufnahme von dem romantischen Song „Te regalo“ (zu Deutsch: „Ich schenke dir“).

Die deutsche Nationalspielerin Oberdorf befindet sich derzeit nach ihrem zweiten Kreuzbandriss in der Reha.

Die 24-Jährige war vor eineinhalb Jahren zu den Bayern gewechselt, wegen der zwei schweren Verletzungen konnte sie bisher aber kaum für die Münchnerinnen spielen.

Zwei Paare im Team des FC Bayern

Die ein Jahr jüngere Padilla spielt seit dem vergangenen Sommer für die Bayern, sie kam vom FC Sevilla.