FC Bayern: Privater Erfolg für Lennart Karl

Privater Erfolg für Lennart Karl! Der 17-Jährige hat seinen Führerschein in der Tasche. Das teilte das Juwel vom FC Bayern am Donnerstag in einem Video seiner Fahrschule auf Instagram mit. „Hi Leute. Lennart hier, ich habe heute meinen Führerschein bestanden“, sagte ein glücklicher Karl nach der Prüfung.
Privater Erfolg für Karl
Schon in den letzten Wochen war der Youngster mehrmals mit einem Fahrschul-Auto samt Fahrlehrer zum Training der Bayern an die Säbener Straße gekommen. Demnächst darf er dann auch solo vorfahren, muss sich dafür allerdings noch etwas gedulden.
Weil er noch nicht volljährig ist, berechtigt ihn sein Führerschein bislang lediglich zum begleiteten Fahren. Ihn müsste also jemand, der die dafür gesetzlich festgelegten Bedingungen erfüllt, begleiten.
FC Bayern: Karl soll Profivertrag bekommen
Ab dem 22. Februar ändert sich das, denn dann wird Karl volljährig. Nach seinem 18. Geburtstag darf er dann auch allein mit dem Auto fahren. Doch nicht nur das ändert sich wohl.
Wenn Karl 18 Jahre alt wird, soll sich sein derzeitiger Vertrag beim FC Bayern laut Sky automatisch in einen Profivertrag inklusive Gehaltserhöhung umwandeln. Der Youngster hat also allen Grund, sich auf seinen Geburtstag zu freuen.