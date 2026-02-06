FC Bayern: Privater Erfolg für Lennart Karl

SPORT1 06.02.2026 • 17:28 Uhr Lennart Karl hat allen Grund zur Freude. Der 17-Jährige besitzt nun einen Führerschein.

Privater Erfolg für Lennart Karl! Der 17-Jährige hat seinen Führerschein in der Tasche. Das teilte das Juwel vom FC Bayern am Donnerstag in einem Video seiner Fahrschule auf Instagram mit. „Hi Leute. Lennart hier, ich habe heute meinen Führerschein bestanden“, sagte ein glücklicher Karl nach der Prüfung.

Schon in den letzten Wochen war der Youngster mehrmals mit einem Fahrschul-Auto samt Fahrlehrer zum Training der Bayern an die Säbener Straße gekommen. Demnächst darf er dann auch solo vorfahren, muss sich dafür allerdings noch etwas gedulden.

Weil er noch nicht volljährig ist, berechtigt ihn sein Führerschein bislang lediglich zum begleiteten Fahren. Ihn müsste also jemand, der die dafür gesetzlich festgelegten Bedingungen erfüllt, begleiten.

FC Bayern: Karl soll Profivertrag bekommen

Ab dem 22. Februar ändert sich das, denn dann wird Karl volljährig. Nach seinem 18. Geburtstag darf er dann auch allein mit dem Auto fahren. Doch nicht nur das ändert sich wohl.