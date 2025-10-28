FC Bayern: Neuer Vertrag! Karl winkt baldiger Zahltag

Vincent Wuttke 28.10.2025 • 12:10 Uhr Lennart Karl hat einen Hype ausgelöst. Schon bald winkt ihm ein gewaltiger Zahltag.

Der Hype um Lennart Karl wird nach seinen starken Leistungen beim FC Bayern immer größer. Schon bald wird der 17-Jährige dafür wohl mit einem großen Zahltag belohnt.

Laut eines Berichts von Sky verlängert sich der Vertrag des Toptalents am 18. Geburtstag am 22. Februar automatisch bis 2029 - und das zu deutlich besseren Bezügen.

Bisher ist Karl noch mit einem Kontrakt für Jugendspieler ausgestattet. Daraus wird im Anschluss ein Profivertrag. Der neue Vertrag soll zudem keine Ausstiegsklausel beinhalten.

Der Linksfuß ist der große Senkrechtstarter der Münchner. Das Juwel hat bereits elf Pflichtspiele absolviert und bekommt vermehrt das Vertrauen von Coach Vincent Kompany geschenkt.

Karl-Traumtore und WM-Diskussion

In der Bundesliga gelang Karl vor einigen Wochen die erste Vorlage gegen Hoffenheim. In der vergangenen Woche traf der Offensivmann dann erstmals in der Champions League gegen Brügge und legte am Wochenende ein Traumtor gegen Gladbach nach.

Sogar Diskussionen über eine Nominierung für den DFB sind bereits entbrannt. Der Youngster selbst hat die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr jedoch nicht als Ziel ausgegeben. Als er nach dem Spiel auf „ein Großereignis am Ende der Saison“ angesprochen wurde, fragte Karl scherzhaft: „Was ist denn da?“