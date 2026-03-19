Bayern-Legende sorgt für Ekstase - SPORT1

Jakob Lüers , Moritz Thienen 20.03.2026 • 00:12 Uhr Roy Makaay beschert den Fans im SAP Garden einen tollen Moment und gewinnt für einen Zuschauer einen Preis. Sportlich gesehen läuft der Basketball-Abend für die Bayern aber bescheiden.

Schöne Szene im Münchner SAP Garden: Beim Euro-League-Spiel der Basketballer des FC Bayern gegen Dubai Basketball (74:87) hat Fußball-Legende Roy Makaay für Begeisterung bei einem Zuschauer gesorgt. In der Pause gewann der ehemalige Stürmer des Rekordmeisters für einen Bayern-Fan ein unterschriebenes Trikot.

Der Niederländer musste von drei Freiwürfen einen treffen – und versenkte gleich seinen ersten Versuch im Korb. Makaay war nach seinem Treffer sichtlich begeistert, herzte zuerst den glücklichen Fan und ließ sich dann von den Anhängern im SAP Garden feiern. Sogar mit Bayern-Präsident Herbert Hainer, der in der Halle war, klatschte der 51-Jährige euphorisch ab.

Basketball: Bayern verliert gegen Dubai

In der Vergangenheit hatten sich immer mal wieder aktive oder ehemalige Bayern-Stars als Showeinlage in der Pause am Basketballkorb versucht – darunter Mats Hummels oder Tom Bischof, der es sogar von der Mittellinie versuchte.

Makaays Hurra-Moment blieb am Donnerstag das einzige echte Highlight. Sportlich gesehen lief bei den Münchenern nicht viel zusammen – die Bayern verloren mit 74:87.

Makaay hatte von 2003 bis 2007 für den FC Bayern gespielt und in der Bundesliga 78 Tore in 129 Spielen geschossen. In den Saisons 2004/05 und 2005/06 gewann er mit den Münchnern jeweils das Double, bestehend aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.