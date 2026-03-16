Dieser einstige Nationalspieler glänzt bei "Wer wird Millionär?"

David Funk 16.03.2026 • 20:15 Uhr Auf dem berüchtigten Stuhl bei „Wer wird Millionär?“ nimmt am Montag ein ehemaliger deutscher Nationalspieler Platz. Er offenbart Details aus seinem Leben als Basketballer und räumt eine Menge Geld ab.

In der aktuellen Ausgabe der Quizshow „Wer wird Millionär?“ am Montag (16. März) hat der ehemalige deutsche Basketballnationalspieler Vladimir Bogojevic eine beachtliche Summe Geld gewonnen.

Dabei plauderte der 49-Jährige aus dem Nähkästchen und sprach über seine Zeit als Profi-Basketballer. Die hatte es nämlich in sich.

Basketball: Mit Nowitzki bei der EM

Der in Serbien geborene Bogojevic wurde in seiner aktiven Zeit nicht nur dreimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger, sondern vertrat Deutschland bei zwei Europameisterschaften - unter anderem mit Legende Dirk Nowitzki.

Den ersten Lacher des Publikums hatte Bogojevic bereits nach ein paar Fragen auf seiner Seite, als Moderator Günther Jauch ihm alternative deutsche Begriffe nahelegen wollte. Jauchs Erklärung: „Zum Beispiel: Ein Pilot heißt im Deutschen nicht Pilot, sondern Luftfahrzeugführer. Eine Ampel heißt nicht Ampel, sondern Lichtzeichenanlage. Eine Briefmarke ist keine Briefmarke, sondern ein Postwertzeichen.“

Die Antwort: „Ich finde das toll. Ich bin so lange in Deutschland und habe jetzt gerade drei neue Wörter gelernt.“

So kam der Kandidat nach Deutschland

Anschließend offenbarte Bogojevic, der derzeit als Assistenztrainer beim Erstligisten ALBA Berlin unter Vertrag steht, seinen Werdegang im deutschen Basketball. Er berichtete, wie er im Jahr 1992 wegen des Kriegs über die Balkan-Route nach Deutschland floh und im Anschluss zu einem Probetraining bei Erstligist MTV 1846 Gießen kam.

Dort gelang Bogojevic der Durchbruch zum Profi und er erhielt die deutsche Einbürgerung. „Der Deutsche Basketballbund hatte Interesse, mich bei den Maßnahmen auch spielberechtigt zu bekommen. Es gab damals einige Leute, zum Beispiel Volker Bouffier (ehemaliger hessischer Ministerpräsident, Anm. d. Red.), der aus Gießen kommt und früher Basketball gespielt hat. Es könnte sein, dass das alles eine Rolle gespielt hat bei der Beschleunigung der Einbürgerung“, erzählte der 57-malige Nationalspieler.

Basketball: Bogojevic lobt deutsche Jugendarbeit

Nach seinem Länderspiel-Debüt im Jahr 1996 vertrat Bogojevic Deutschland unter anderem bei der Europameisterschaft 1999 – an der Seite von Basketball-Legende Dirk Nowitzki.

Auf Jauchs Frage, ob er denn die Nummer 7 auf dem im Studio eingeblendeten Mannschaftsfoto aus der Zeit sei, scherzte Bogojevic: „Ich habe mir extra die Haare so gemacht, dass sie mich erkennen.“

Während er mühelos und stets mit der richtigen Antwort von Frage zu Frage eilte, kam auch das Thema der derzeit erfolgreichen Nationalmannschaft auf. Für Bogojevic ist dies auch ein Erfolg der Ausbildung in Deutschland, die er selbst genossen hat: „Im Moment sind wir Welt- und Europameister, was hervorragend ist. Das liegt auch daran, dass viele Leute richtig gute Arbeit in der Jugend leisten.“

Bogojevics Lauf ging auch im Anschluss weiter. Bei der 64.000-Euro-Frage zockte der ehemalige Profisportler und nahm mithilfe des knifflig ausgefallenen Publikum-Jokers die richtige Lösung.

An dieser Frage scheiterte Bogojevic

Danach war sein Lauf allerdings zu Ende. Die 125.000-Euro-Frage lautete: „Bei mehr als der Hälfte der zehn meistverkauften Zeitschriften in Deutschland steht was im Mittelpunkt?“

Als Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl A: Klatsch & Tratsch, B: Haus & Garten, C: TV-Programm oder D: Politik.

Bogojevic hatte zwar eine Tendenz, stieg aber aus. „Das weiß ich nicht und würde an dieser Stelle dann auch aufhören.“ Die richtige Entscheidung. Seine Vorahnung bezüglich Antwortmöglichkeit A war nämlich falsch. Die richtige Lösung wäre das TV-Programm gewesen.

Auf Jauchs Abschlussfrage, was der Nowitzki-Mitspieler denn mit dem gewonnenen Geld anfangen würde, antwortete seine als Begleitung mitgekommene Frau: „Wir bauen gerade ein Haus, dafür wird Geld benötigt.“