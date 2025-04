Das emotionale Ende einer großen deutschen Karriere

Vor genau sechs Jahren endete eine Weltkarriere: Dirk Nowitzki, der beste deutsche Basketballer der Geschichte und Superstar in der NBA, absolvierte am 10. April 2019 in San Antonio sein letztes Spiel für seine Dallas Mavericks. Einen Tag zuvor hatte er beim Heimspiel gegen die Phoenix Suns seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt.