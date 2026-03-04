Lea Wagner im Baby-Glück: ARD-Moderatorin ist schwanger

SPORT1 04.03.2026 • 12:59 Uhr Seit Jahren ist Lea Wagner als Sportmoderatorin in der ARD zu sehen. Nun erwartet die 31-Jährige Nachwuchs.

Zuletzt war Lea Wagner bei den Olympischen Winterspielen im Einsatz, nun hat die ARD-Moderatorin verkündet, dass sie Ende des Sommers Nachwuchs erwartet.

„Dieses Jahr ist ein sehr besonderes für mich“, erklärte Wagner der Deutschen Presse-Agentur. „Erst die vielen sportlichen Höhepunkte, bei denen ich dabei sein durfte und noch dabei sein darf – und dann wartet im Sommer nach der Fußball-Weltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf uns. Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs.“

Die 31-Jährige, die seit 2021 die Skisprung-Übertragungen im Ersten begleitet und seit 2023 fest zum Sportschau-Team gehört, ist froh, „dass es auch innerhalb der ARD bereits viele Frauen gibt, die zeigen, wie gut sich unser Job und Familie verbinden lassen“.

Wagner soll ARD bis zum Sommer zur Verfügung stehen

Sportkoordinator Axel Balkausky sicherte zu, dass Wagner die benötigte Unterstützung bekommen werde. „Geplant ist, dass sie uns – solange es ihr gut geht und sie sich wohl dabei fühlt – noch bis zum Sommer zur Verfügung steht“, erläuterte der ARD-Verantwortliche.

Wagner ist auch für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada, die vom 11. Juni bis 19. Juli stattfindet, eingeplant. Die personelle Planung für Wagners Auszeit werde die ARD zeitnah besprechen, kündigte Balkausky an.