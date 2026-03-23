Sport-Kuriosum landet bei "Wer wird Millionär?" - hätten Sie's gewusst?

Jakob Lüers 23.03.2026 • 20:15 Uhr Bei der Quizshow „Wer wird Millionär?“ wird eine Sport-Frage gestellt. Es geht dabei um 8.000 Euro - doch der Kandidat kommt ins Grübeln.

In der Montagabend-Ausgabe der Quizsendung „Wer wird Millionär?“ am 23. März galt es für einen Kandidaten einmal mehr eine Sportfrage zu beantworten.

Christian Evangelou sah sich von Moderator Günther Jauch mit der 8.000-Euro-Frage konfrontiert, sie lautete: „Als Gewinner welchen Sportereignisses triumphierte im Januar der Bruder des Siegers von vor genau 10 Jahren?“

Sport-Frage bei „Wer wird Millionär?“ – doch Kandidat braucht Joker

Die Antwortmöglichkeiten für den Kandidaten: Darts-WM, Vierschanzentournee, New-York-Marathon und Australian Open.

„Bei der Darts-WM hat nicht der Bruder von irgendeinem gewonnen“, war sich der Kandidat schnell sicher. Beim Skispringen sei er sich „mit den Namen nicht sicher“.

Einzig und allein die Zverev-Brüder fielen ihm im Zusammenhang mit dem Tennis-Turnier in Australien ein. Moderator Jauch machte da bereits dicke Backen. Schließlich entschied sich Evangelou dazu, das gesamte Publikum für die Beantwortung zu befragen – er hatte zu diesem Zeitpunkt noch alle Joker zur Verfügung.

WWM: Kandidat gewinnt 32.000 Euro

Jauch prophezeite einen „mittleren 70er- bis niedrigen 80er“-Prozentsatz für die korrekte Beantwortung der Frage. Und so kam es: 82 Prozent der Zuschauer im Studio stimmten für die Vierschanzentournee.

Der Kandidat loggte ein – natürlich mit Erfolg. Peter (2016) und Domen Prevc (2026) aus Slowenien hatten tatsächlich als erstes Brüderpaar die Vierschanzentournee gewonnen.