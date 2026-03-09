Sport-Frage bei "Wer wird Millionär?": Hätten Sie es gewusst?

Julius Schamburg 09.03.2026 • 21:15 Uhr Bei der Fernsehsendung „Wer wird Millionär?“ wird eine Frage über Basketball gestellt. Es geht um 32.000 Euro.

Bei der am Montagabend ausgestrahlten Folge der TV-Sendung „Wer wird Millionär?“ gab es eine knifflige Basketball-Frage zu beantworten.

Kandidat Sören Henschel stand vor der 32.000-Euro-Frage, die da lautete: Vor seinem Umzug samt Umbenennung Ende der 70er-Jahre war welches NBA-Team in New Orleans beheimatet?

NBA-Frage bei „Wer wird Millionär?“

Die Antwortmöglichkeiten: LA Lakers, New York Knicks, Utah Jazz und Boston Celtics.

Henschel gestand: „Jetzt haben Sie mich. Das weiß ich nicht. Basketball ist nicht mein Ding. Die einzige Sportart, die mich wirklich interessiert, ist Fußball.“

Der Kandidat hatte noch alle vier Joker zur Verfügung und entschied sich dazu, das gesamte Publikum zu fragen. Bei der Abstimmung entschieden sich jeweils elf Prozent für die Lakers, die Knicks und die Celtics. 67 Prozent tendierten zu den Utah Jazz.

Kandidat gewinnt 64.000 Euro

„Ich habe den Glauben in die Menschheit noch nicht verloren. Wir probieren es jetzt mit den Utah Jazz“, sagte Henschel. Es war in der Tat die richtige Lösung. Moderator Günther Jauch wies noch darauf hin, dass es gar kein Fachwissen bedurft hätte, da man Jazzmusik schließlich aus New Orleans kenne.