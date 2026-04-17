Bestohlen! Auto von Max Kruse aufgebrochen

Unschöne Nachrichten von Max Kruse! Wie der Ex-Profi auf Instagram mitgeteilt hat, wurde er in der vergangenen Woche bestohlen. Als Kruse zusammen mit seiner Frau Dilara auf dem Weg zum Nürburgring war und einen Halt in Köln machte, wurde er Opfer von Kriminellen.
Kruse wurde bestohlen
Max Kruse berichtet von einem Diebstahl. Das Auto des Ex-Fußballers wurde aufgebrochen.
„Letzte Woche wurde mein Auto aufgebrochen, als wir in Köln waren“, berichtete der 38-Jährige und fügte hinzu: „Da wurde mir meine Tasche geklaut mit meinen ganzen Ausweisen und meinen Kreditkarten.“
Für Kruse geht’s nach Las Vegas
Kruse erklärte, dass er daraufhin alles sperren ließ und nun neu beantragen müsse, „weil es in vier Wochen in Richtung Las Vegas geht“.
Es ist nicht das erste Mal, dass der frühere Nationalspieler Ärger mit Taschen in einem Auto hat. Zu seiner Zeit beim VfL Wolfsburg ließ er in Berlin einen Rucksack mit 75.000 Euro Bargeld in einem Taxi liegen.