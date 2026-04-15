FC Bayern: Hier baut Kane seine Luxus-Villa

Wohnt Harry Kane bald im Buckingham Palace? Könnte sein – zumindest, wenn es nach der Optik seiner neuen Luxus-Villa geht, die der Stürmer vom FC Bayern momentan in England bauen lässt. Kostenpunkt: Rund 23 Millionen Euro.
Hier baut Kane seine Luxus-Villa
Denn der Prunkbau, der zurzeit in Surrey, einer kleinen Grafschaft südwestlich von London, entsteht, soll ziemliche Ähnlichkeiten zum Wohnsitz der Royals von Großbritannien aufweisen. So berichtet es die englische Sun.
Kino, Pool und Fitnessraum: Was Kane in seiner neuen Villa vorhat
In ihrem Artikel legt die Sun Planungsskizzen der Villa vor, die erahnen lassen, was für ein Anwesen sich der Three-Lions-Kapitän zu gönnen scheint: Die Fassade besteht aus georgianischen Fenstern und imposanten Säulen, die in der Tat an den Buckingham Palace erinnern.
2023 hatte sich Kane das Grundstück für 7,5 Millionen Euro gekauft. Das Haus, das zu diesem Zeitpunkt noch dort stand, ließ er abreißen. Wie ein Nachbar berichtet, laufen nun seit zwei Jahren die Arbeiten an der neuen, georgianischen Villa, die nicht nur von außen beeindrucken soll.
Denn demnach plane der 32-Jährige mit einigen weiteren luxuriösen Einrichtungen: So sollen unterirdisch ein eigenes Kino, eine Bar, ein Pool sowie ein Fitness- und Behandlungsraum gebaut werden. Hinzu kommt eine große Garage mit ganz besonderem Extra für die Autos: Denn dank einer speziell angefertigten Drehscheibe soll Kane seine Luxuskarossen ganz bequem ein- und ausparken können. Knapp 20.000 Euro kostet ein Exemplar.
Wann zieht es Kane vom FC Bayern zurück nach England?
Leisten kann sich Kane diesen Mega-Bau problemlos. Über 24 Millionen Euro soll der Stürmer beim FC Bayern pro Jahr verdienen und damit zu den Top-Verdienern an der Säbener Straße gehören. Mit seiner Frau und den vier Kindern wohnt der Engländer momentan noch in einer Villa in Baierbrunn, einer kleinen Gemeinde südlich vom Münchner Nobel-Vorort Grünwald.
Wie lange Kane noch in Deutschland bleibt ist unklar, sein Vertrag bei Bayern läuft noch bis 2027 – der Rekordmeister will selbstverständlich verlängern. Langfristig scheint zumindest die Familie Kane nicht mit München zu planen. Der Luxusbau in Surrey befindet sich in den letzten Zügen. In dieser Saison hat der 32-Jährige noch die Chance aufs Triple: Gegen Real Madrid winkt der Einzug ins Champions-League-Halbfinale.