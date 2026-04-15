FC Bayern: Hier baut Kane seine Luxus-Villa

Jakob Lüers 15.04.2026 • 18:36 Uhr Harry Kane lässt momentan ein neues Eigenheim bauen, das stark an Englands königlichen Palast erinnert. Doch nicht nur von außen soll das Luxus-Haus des Bayern-Stars beeindrucken.

Wohnt Harry Kane bald im Buckingham Palace? Könnte sein – zumindest, wenn es nach der Optik seiner neuen Luxus-Villa geht, die der Stürmer vom FC Bayern momentan in England bauen lässt. Kostenpunkt: Rund 23 Millionen Euro.

Denn der Prunkbau, der zurzeit in Surrey, einer kleinen Grafschaft südwestlich von London, entsteht, soll ziemliche Ähnlichkeiten zum Wohnsitz der Royals von Großbritannien aufweisen. So berichtet es die englische Sun.

Kino, Pool und Fitnessraum: Was Kane in seiner neuen Villa vorhat

In ihrem Artikel legt die Sun Planungsskizzen der Villa vor, die erahnen lassen, was für ein Anwesen sich der Three-Lions-Kapitän zu gönnen scheint: Die Fassade besteht aus georgianischen Fenstern und imposanten Säulen, die in der Tat an den Buckingham Palace erinnern.

2023 hatte sich Kane das Grundstück für 7,5 Millionen Euro gekauft. Das Haus, das zu diesem Zeitpunkt noch dort stand, ließ er abreißen. Wie ein Nachbar berichtet, laufen nun seit zwei Jahren die Arbeiten an der neuen, georgianischen Villa, die nicht nur von außen beeindrucken soll.

Denn demnach plane der 32-Jährige mit einigen weiteren luxuriösen Einrichtungen: So sollen unterirdisch ein eigenes Kino, eine Bar, ein Pool sowie ein Fitness- und Behandlungsraum gebaut werden. Hinzu kommt eine große Garage mit ganz besonderem Extra für die Autos: Denn dank einer speziell angefertigten Drehscheibe soll Kane seine Luxuskarossen ganz bequem ein- und ausparken können. Knapp 20.000 Euro kostet ein Exemplar.

Wann zieht es Kane vom FC Bayern zurück nach England?

Leisten kann sich Kane diesen Mega-Bau problemlos. Über 24 Millionen Euro soll der Stürmer beim FC Bayern pro Jahr verdienen und damit zu den Top-Verdienern an der Säbener Straße gehören. Mit seiner Frau und den vier Kindern wohnt der Engländer momentan noch in einer Villa in Baierbrunn, einer kleinen Gemeinde südlich vom Münchner Nobel-Vorort Grünwald.