FC Bayern: Lob für Entscheidung von Harry Kane

Jakob Lüers 12.04.2026 • 21:53 Uhr 2023 verließ Harry Kane Tottenham und geht seither für den FC Bayern auf Torejagd. Für diese Entscheidung wurde Kane nun von United-Kapitän Bruno Fernandes gelobt. Der Portugiese traut ihm soagr den Ballon D'Or zu.

Manchester-United-Kapitän Bruno Fernandes hat lobende Worte für Bayern-Stürmer Harry Kane gefunden – genauer gesagt für dessen Entscheidung, zum deutschen Rekordmeister zu wechseln. „Er hat sich entschieden, zu Bayern zu gehen. Und diese Entscheidung ist gut, weil er weiß, dass er große Chancen hat, Trophäen zu gewinnen“, sagte Fernandes im Interview mit der Sunday Times.

Im Sommer 2023 hatte Kane nach 14 Jahren Tottenham Hotspur in Richtung München verlassen. Bei den Londonern gehörte er zwar zu den besten Stürmern Europas und war mehrmals Torschützenkönig der Premier League.

Doch einen Titel konnte Kane in all seinen Jahren auf der Insel nicht gewinnen. Das hat er in seinen bald drei Jahren in Deutschland längst nachgeholt.

Kane? „Er könnte einen Ballon D’Or gewinnen“

„Wenn er noch ein oder zwei Saisons bei Tottenham geblieben wäre, wäre er der beste Torschütze aller Zeiten in der Premier League geworden. Wäre er also eine Legende gewesen oder nicht? Das wäre er!“ blickte Fernandes auf Kanes Zeit in der Premier League zurück. Mit 213 Toren steht Kane auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste hinter Alan Shearer (260 Tore).

Doch der Stürmer entschied sich 2023 für einen Abschied zum FCB – was nun mit einer ganz besonderen Ehre belohnt werden könnte, wie Fernandes glaubt: „Jetzt sprechen wir von Harry Kane, der genauso viele Tore erzielt wie bei Tottenham, aber er könnte jetzt einen Ballon d’Or gewinnen, weil er Trophäen gewinnen wird.“

Kane sammelt mit dem FC Bayern endlich Titel

Mit dem FC Bayern steuert Kane auf seine zweite Deutsche Meisterschaft zu, im DFB-Pokal winkt das erste Finale seit 2020. Und auch in der Champions League scheinen die Titelchancen der Münchner so realistisch wie lange nicht mehr. Doch selbst wenn es mit dem Henkelpott nichts werden sollte, glaubt Fernandes an den möglichen Weltfußballer-Titel für Kane.