Kramer beschwert sich über Dresscode: "Sieht bei mir sch***e aus"

Julius Schamburg 07.04.2026 • 18:25 Uhr Christoph Kramer ist als Experte für Amazon Prime im Einsatz. Der Weltmeister von 2014 beklagt den Dresscode, den man sich hat "aufschwatzen" lassen.

Christoph Kramer hat sich über den Dresscode seines Arbeitgebers Amazon Prime beschwert. Der Experte hält die Herangehensweise des Senders für „überholt“.

„Bei Prime muss man schon so ein bisschen gucken. Die verbieten schon viel. Man darf zum Beispiel keine Sneaker anziehen, wo man sich denkt: Hä? Wo darf man keine Sneaker anziehen?“, gab Kramer im Podcast Copa TS preis.

Kramer bei Real Madrid gegen FC Bayern im Einsatz

Am Dienstagabend wird Kramer dann für Amazon Prime erneut im Einsatz sein. An der Seite von Mats Hummels, Josephine Henning und Moderator Jonas Friedrich wird er beim Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Bayern (ab 21 Uhr im LIVETICKER) seine Expertise zum Besten geben.

Ob sich der Weltmeister von 2014 für das Spitzenspiel besonders aufbrezelt? „Die wollen, dass man so auf schick macht, aber ich kann nicht so richtig schick und schick sieht bei mir auch irgendwie sch***e aus. Vor allem kommt dieses Briefing aus England. Die Italiener bei Prime dürfen aber alles anziehen“, verglich Kramer.

Kramer: „Wir sind in 2026“

Die italienischen Kollegen ließen sich nicht vorgeben, was sie tragen würden. „Wir Deutschen haben uns das alles aufschwatzen lassen und müssen uns jetzt von den Engländern vorschreiben lassen, was wir zu tragen haben. Wir sind in 2026. Wo darf man keine Sneaker tragen? Sneaker sind doch auch voll schick, das macht gar keinen Sinn“, bemängelte der ehemalige Bundesliga-Profi.