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Neue Infos zur Doku von Karim Adeyemi enthüllt

Neue Infos zur Adeyemi-Doku enthüllt

Fans von Karim Adeyemi bekommen offenbar schon bald einen neuen Einblick ins Leben des BVB-Stars.
Karim Adeyemi probiert sich in einem Video auf Social Media als Kampfsportler - und macht dabei keine schlechte Figur.
Philipp Heinemann
Fans von Karim Adeyemi bekommen offenbar schon bald einen neuen Einblick ins Leben des BVB-Stars.

Die Fans müssen offenbar nicht mehr lange warten: Die mehrteilige Doku zu Nationalspieler Karim Adeyemi und der Rapperin Loredana soll Anfang Juni erscheinen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Ein genauer Termin für „Loredana & Karim“ ist weiterhin nicht bekannt – zu sehen ist die Serie bei Prime Video.

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Versprochen werden persönliche und emotionale Einblicke in das Leben des Fußballers von Borussia Dortmund und seiner Frau. Im Mittelpunkt steht dabei offenbar die Beziehung des Paares.

Kommt die Mystery-Box in der Adeyemi-Doku vor?

Wie schon länger bekannt ist, laufen die Dreharbeiten bereits seit rund einem Jahr. Während der Fokus zum größeren Teil auf der Musikerin liegen soll, spielt wohl auch der BVB eine Rolle.

Die Bosse des Bundesliga-Vizemeisters wurden demnach frühzeitig über das Projekt informiert.

Adeyemi schrieb in der abgelaufenen Saison nicht nur sportliche Schlagzeilen. Der Kauf einer umstrittenen Mystery-Box resultierte in einem Strafbefehl und viel Aufmerksamkeit. Inwieweit diese Episode Teil der Doku sein wird, ist unklar.

Für die Weltmeisterschaft wurde Adeyemi von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert. Der BVB bemüht sich aktuell gezielt um eine Vertragsverlängerung mit dem 24-Jährigen.

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