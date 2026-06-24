Frisch verlobt! Alisha Lehmann im Liebesglück

Alisha Lehmann schwebt auf Wolke sieben: Die Schweizer Nationalspielerin und ihr Freund Montel McKenzie haben sich verlobt.
Lehmann im Liebesglück
Fußballerin Alisha Lehmann hat sich verlobt. Die Schweizerin teilt gemeinsame Bilder mit ihrem Freund Montel McKenzie in den sozialen Medien.
Das Pärchen setzte am Mittwoch einen Post auf Instagram ab. Dort waren vier gemeinsame Bilder des strahlenden Liebespaares zu sehen. „Forever & Always“ stand in der Caption geschrieben.
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Lehmann und McKenzie feierlich verlobt
Offiziell wurde die Beziehung an Lehmanns 27. Geburtstag im Januar dieses Jahres.
Ihr Verlobter McKenzie spielt ebenfalls Fußball, allerdings nur als Halbprofi. Zuletzt spielte er in der Isthmian League, einer regionalen Liga für London, Ost- und Südostengland.
Lehmann lief zuletzt am 7. März für die Schweizer Nati auf und geht aktuell für die Frauen von Leicester City auf Torejagd.
Das Pärchen tritt auch regelmäßig in der Baller League auf. McKenzie ist zudem für frühere Auftritte im Reality-TV bekannt, zum Beispiel bei der Dating-Show „Love Island“.