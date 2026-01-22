Rasches Ende in Como: Lehmann zurück auf der Insel

SID 22.01.2026 • 17:43 Uhr Die Instagram-Ikone bricht ihr Italien-Abenteuer ab und unterschreibt in Leicester. Sie spricht von einem Gefühl der Heimkehr.

Starspielerin Alisha Lehmann verlässt den FC Como schon nach weniger als einem halben Jahr wieder und kehrt zurück auf die Insel. Die Schweizerin, mit ihren rund 16 Millionen Followern auf Instagram eine der bekanntesten Profifußballerinnen der Welt, unterschrieb bei Leicester City einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. In der Women's Super League hatte Lehmann zuvor bereits für West Ham United, den FC Everton und Aston Villa gespielt.

"Es fühlt sich fantastisch an, ich bin so glücklich, hier zu sein. Es fühlt sich an wie eine Heimkehr, zurück nach England zu kommen", sagte die 27-Jährige einer Klubmitteilung zufolge: "Leicester ist ein fantastischer Verein. Ich habe das Trainingsgelände und natürlich das Stadion gesehen. Sie wollen den Frauenfußball voranbringen."