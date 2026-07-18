Bayern-Star Gwinn bestätigt Liebes-Aus

SPORT1 18.07.2026 • 21:47 Uhr Nationalspielerin Giulia Gwinn arbeitet aktuell an ihrem Comeback. Nebenbei bestätigt die Bayern-Spielerin die Trennung von ihrem langjährigen Freund.

Nationalspielerin Giulia Gwinn hat bestätigt, dass ihr langjähriger Freund Constantin Frommann und sie seit einiger Zeit getrennte Wege gehen.

„Conni war, ist und bleibt ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Die gegenseitige Wertschätzung bleibt bestehen, auch wenn unsere Bindung als Paar nicht mehr besteht“, sagte die Bayern-Spielerin auf Bild-Nachfrage.

Der ehemalige Torwart Frommann, der seine Fußballer-Karriere 2023 aufgrund irreparabler Hüftprobleme beendet hatte, löschte bereits alle gemeinsamen Fotos auf seinem Instagram-Account, auch auf Gwinns Account fehlen diese inzwischen.

Dirndl-Hinweis bei Gwinn

Den ersten öffentlichen Hinweis hatte es bei der Meisterfeier der Bayern-Frauen am 18. Mai gegeben, als Gwinn auf dem Münchner Rathausbalkon die Schleife ihres Dirndls auf der linken Seite trug. Nach bayerischer Tradition steht dies für den Beziehungsstatus „Single“.