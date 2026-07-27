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FC Bayern: Alphonso Davies heiratet heimlich - Musiala happy

Bayern-Star heiratet heimlich

Alphonso Davies und seine Verlobte geben sich das Ja-Wort. Unter den Gästen ist auch ein Teamkollege des Bayern-Profis.
Bei Bayern München bahnt sich ein spannender Konkurrenzkampf auf der linken Abwehrseite an: Neuzugang Nathaniel Brown nimmt das Duell mit Alphonso Davies auf.
SPORT1
Alphonso Davies und seine Verlobte geben sich das Ja-Wort. Unter den Gästen ist auch ein Teamkollege des Bayern-Profis.

Die Heim-WM verlief für Alphonso Davies aufgrund seiner Verletzung nur mäßig erfreulich. Privat gibt es nach dem Turnier dafür umso erfreulichere Nachrichten vom Bayern-Profi: Der Linksverteidiger und seine Verlobte haben geheiratet.

Davies und seine Frau selbst hatten die Feier weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, bei Instagram kursieren nun aber einige Video-Schnipsel der Feier in einem Schloss nahe Paris. Unter den Gästen war unter anderem Bayern-Kollege Jamal Musiala, der nach seiner Fuß-OP wieder munter wirkte.

Alphonso Davies heiratete in Frankreich

Der Bräutigam zeigt sich auf den veröffentlichten Fotos in einem roten Gewand mit goldenen Elementen. Die Braut war in einem bordeauxroten Kleid unterwegs.

Der Kanadier und seine Frau Sheyenne sind bereits seit 2022 ein Paar und hatten sich 2024 verlobt. Unter dem Namen „SheyJ“ war sie in der Vergangenheit als Musikerin aktiv.

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