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Lea Wagner ist Mutter: Sportschau-Moderatorin zeigt Baby

Lea Wagner im Baby-Glück

Familienglück bei Lea Wagner: Die ARD-Moderatorin ist erstmals Mutter geworden. Auf Instagram zeigt sie erste Fotos.
Lea Wagner ist Mutter geworden
Lea Wagner ist Mutter geworden
© IMAGO/Ulrich Wagner
Justin Schroll
Familienglück bei Lea Wagner: Die ARD-Moderatorin ist erstmals Mutter geworden. Auf Instagram zeigt sie erste Fotos.

Lea Wagner ist erstmals Mutter geworden. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ARD-Sportmoderatorin bereits erste Schnappschüsse ihrer Tochter.

„Haben den Schlafrhythmus der WM mit ihren Nachtspielen einfach nahtlos beibehalten“, kommentierte die 31-Jährige, die ihren letzten Einsatz vor der Babypause beim WM-Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) hatte, die Fotos.

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Lea Wagner erstmals Mutter geworden

„Es war großartig, dass ich bei den WM-Übertragungen noch so lange dabei sein konnte“, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur. „Doch nun ist erst einmal etwas anderes viel wichtiger, und wir sind sehr glücklich über die neue Zeit zu dritt.“

Die Tochter des früheren Schalke-Trainers David Wagner hatte ihre Schwangerschaft Anfang März bekannt gegeben. Eine lange Babypause sei jedenfalls nicht vorgesehen: „Es ist eine kurze Auszeit geplant, ich werde aber recht schnell wieder einsteigen.“

Die 31-Jährige, die seit 2021 die Skisprung-Übertragungen im Ersten begleitet und seit 2023 fest zum Sportschau-Team gehört, ist froh, „dass es auch innerhalb der ARD bereits viele Frauen gibt, die zeigen, wie gut sich unser Job und Familie verbinden lassen“.

Wagner hatte Anfang Dezember ihren Partner abseits der Öffentlichkeit geheiratet. Den Namen ihres Mannes hält die Moderatorin bewusst geheim.

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