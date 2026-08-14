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TV-Hammer um Laura Wontorra bahnt sich an

Wontorra-Hammer bahnt sich an

Laura Wontorra gehört zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands. Jetzt wechselt sie offenbar den Sender.
Im Interview mit SPORT1 erzählt Laura Wontorra von ihrer Begeisterung für die Icon League. Viele Menschen würden dabei nicht sehen, wie viel Einsatz und Energie sie in ihr Team stecken würde.
SPORT1
Laura Wontorra gehört zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands. Jetzt wechselt sie offenbar den Sender.

Laura Wontorra sorgt für eine große Änderung in der Sport-Berichterstattung. Die Moderatorin verlässt DAZN vorzeitig und wechselt nach Informationen der Bild noch in diesem Sommer zu Sky und RTL. Dabei hatte die 37-Jährige ihren Vertrag beim Streaminganbieter erst im vergangenen Jahr bis 2027 verlängert.

Für RTL wäre die Verpflichtung ein prominenter Neuzugang in einer Phase des Umbruchs. Hintergrund ist die Übernahme von Sky Deutschland durch die RTL-Gruppe, die ihre Position im Sportbereich weiter ausbauen will. Wontorra soll dem Bericht zufolge einen Vertrag über mindestens drei Jahre erhalten.

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Wontorra war auch bei der WM im Einsatz

Die Übernahme von Sky durch RTL gilt als eines der prägendsten Mediengeschäfte der vergangenen Jahre in Deutschland. Künftig sollen unter anderem mehr Bundesliga-Partien im Free-TV sowie Spiele und das Finale des DFB-Pokals bei RTL zu sehen sein. Wontorra dürfte dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Zuletzt war sie bei der Weltmeisterschaft für MagentaTV im Einsatz.

Ganz neu wäre die Aufgabe für Wontorra nicht. Schon in der vergangenen Saison moderierte sie die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft für RTL.

Die Trennung, die DAZN am Freitagmorgen bestätigte, soll einvernehmlich verlaufen sein. Zu den Wechselgerüchten äußerte sich Wontorra auf Anfrage der Bild nicht.

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