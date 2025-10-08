Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Fußball>

Doppelpass-Moderatorin der Zukunft? Das sagt Laura Wontorra

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Dopa-Moderatorin? Das sagt Wontorra

Laura Wontorra gehört zu den populärsten Moderatorinnen in Deutschland. Zieht die 36-Jährige einen Job beim Doppelpass auf SPORT1 in Erwägung?
Der Doppelpass vom 05.10.2025 mit Clemens Fritz und Stefan Effenberg.
SPORT1
Laura Wontorra gehört zu den populärsten Moderatorinnen in Deutschland. Zieht die 36-Jährige einen Job beim Doppelpass auf SPORT1 in Erwägung?

Über zehn Jahre war Jörg Wontorra als Moderator das Gesicht des SPORT1-Talks Doppelpass. Laura Wontorra ist längst in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und gehört zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen in Deutschland, den Doppelpass aber hat sie noch nicht moderiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Womöglich ergibt sich für die 36-Jährige allerdings noch die Möglichkeit dazu. Ein Grundinteresse ist bei Wontorra jedenfalls vorhanden.

„Ich war schon ein paar Mal zu Gast - und bestimmt hundert Millionen Mal vor dem Fernseher dabei. Das ist einfach eine Kultsendung. Wer weiß, was die Zukunft bringt?“, hielt sie sich im Interview mit der Sport Bild alle Türen offen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wontorra nicht auf Jobsuche: „Muss eher ein bisschen reduzieren“

Konkret befasst sich Wontorra mit dem Thema allerdings nicht und fühlt sich auch so schon gut ausgelastet mit ihren aktuellen Jobs. „Momentan bin ich mit meinen Aufgaben sehr glücklich und muss eher ein bisschen reduzieren, statt noch mehr dazu zu nehmen“, gab sie zu bedenken. Auch beim Doppelpass gibt es derzeit keinen Handlungsbedarf. Er ist bei Moderator Florian König in guten Händen.

Wontorra moderiert derzeit unter anderem Bundesliga- und-Champions-League-Übertragungen bei DAZN und ist bei Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft für RTL im Einsatz. Zuvor wirkte sie einige Jahre als Moderatorin und Field-Reporterin für SPORT1.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite