Doppelpass-Moderatorin der Zukunft? Das sagt Laura Wontorra

SPORT1 08.10.2025 • 12:03 Uhr Laura Wontorra gehört zu den populärsten Moderatorinnen in Deutschland. Zieht die 36-Jährige einen Job beim Doppelpass auf SPORT1 in Erwägung?

Über zehn Jahre war Jörg Wontorra als Moderator das Gesicht des SPORT1-Talks Doppelpass. Laura Wontorra ist längst in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und gehört zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen in Deutschland, den Doppelpass aber hat sie noch nicht moderiert.

Womöglich ergibt sich für die 36-Jährige allerdings noch die Möglichkeit dazu. Ein Grundinteresse ist bei Wontorra jedenfalls vorhanden.

„Ich war schon ein paar Mal zu Gast - und bestimmt hundert Millionen Mal vor dem Fernseher dabei. Das ist einfach eine Kultsendung. Wer weiß, was die Zukunft bringt?“, hielt sie sich im Interview mit der Sport Bild alle Türen offen.

Wontorra nicht auf Jobsuche: „Muss eher ein bisschen reduzieren“

Konkret befasst sich Wontorra mit dem Thema allerdings nicht und fühlt sich auch so schon gut ausgelastet mit ihren aktuellen Jobs. „Momentan bin ich mit meinen Aufgaben sehr glücklich und muss eher ein bisschen reduzieren, statt noch mehr dazu zu nehmen“, gab sie zu bedenken. Auch beim Doppelpass gibt es derzeit keinen Handlungsbedarf. Er ist bei Moderator Florian König in guten Händen.