Ralf Schumacher schimpft über Laura Wontorra: "Übergriffig"

SPORT1 04.09.2026 • 11:45 Uhr Ralf Schumacher fühlt sich von Laura Wontorra schlecht behandelt. Der ehemalige Rennfahrer bezeichnet die Moderatorin gar als übergriffig.

Nach seinem schweren Unfall bei der RTL-Sendung „Jetski Star-WM“ hat der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher deutliche Kritik an Moderatorin Laura Wontorra geübt. Der 51-Jährige warf der TV-Moderatorin mangelndes Fingerspitzengefühl unmittelbar nach seiner Verletzung vor.

Schumacher hatte sich bei der von Stefan Raab veranstalteten Show die Schulter ausgekugelt und musste anschließend operiert werden. Trotz der Verletzung stellte sich der frühere Rennfahrer kurz nach dem Unfall noch einem Interview vor Publikum.

Er habe nach dem Sturz „gezittert“ und unter erheblichen Schmerzen gelitten, schilderte Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“.

Schumacher bezeichnet Wontorra als „übergriffig“

„Du kennst mich ja, ich bin nicht so wehleidig. Und dann fiel – ich weiß gar nicht – Wontorra, wie heißt sie mit Vornamen …?“, erzählte der ehemalige Rennfahrer im Gespräch mit Moderator Peter Hardenacke, der ihm auf die Sprünge half und den Namen „Laura“ nannte.

Schumacher fuhr daraufhin fort: „Da fiel ihr nichts Besseres ein, als vor dem ganzen Publikum zu sagen: ‚Na ja gut, bei Ninja Warrior passiert so etwas öfter. Die renken sich das dann wieder ein.‘ Da war sie einen Schritt näher in meinem Tanzbereich, als sie hätte sein sollen.“

Noch deutlicher wurde der Sky-Experte anschließend im Gespräch mit der Bild-Zeitung. „Ich habe gezittert vor Schmerzen, es hat super wehgetan. Aber ich wollte die Show nicht sprengen. Sie ist mir echt zu nahe getreten, ich fand das übergriffig.“