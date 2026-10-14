"Das hat er ganz toll gemacht - habe ich ihm eben gesagt"

Schauspieler Damian Lewis macht eine besondere Geste von Jürgen Klopp öffentlich. Der langjährige Liverpool-Coach hinterließ mit einem Brief für den Neffen des Briten bleibenden Eindruck.

Aufgrund seiner Verdienste genießt Jürgen Klopp im Umfeld des FC Liverpool bis heute ein außergewöhnlich hohes Ansehen. Nun hat Schauspieler Damian Lewis eine persönliche Geschichte über den ehemaligen Reds-Coach erzählt, die einmal mehr zeigt, warum der Deutsche bei Fans und Wegbegleitern so beliebt ist.

Der Brite, der seit Kindheitstagen Anhänger des FC Liverpool ist, bat Klopp einst um einen besonderen Gefallen. Sein Neffe durchlebte eine schwierige Phase, weshalb Lewis den Trainer kontaktierte.

Jürgen Klopp trainierte den FC Liverpool von 2015 bis 2024 Jürgen Klopp trainierte den FC Liverpool von 2015 bis 2024 © IMAGO/Action Plus

Wie Lewis dem Liverpool Echo erzählte, ließ Klopps Antwort nicht lange auf sich warten: „Jürgen ist dafür berühmt, aber ich bat ihn, meinem Neffen, der mit einigen Dingen zu kämpfen hatte, eine kleine Nachricht zu schreiben. Eine Woche später bekam ich einen kleinen Brief von Jürgen.“

Es sei „einfach unglaublich“ gewesen von Klopp, Zeit für diese Dinge zu finden, merkte Lewis an. Der 55-Jährige, bekannt aus Erfolgsserien wie „Band of Brothers“, „Homeland“ und „Billions“, verbindet viele persönliche Erinnerungen mit Klopp und den Reds.

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Schauspieler berichtet von besonderem Klopp-Moment nach Final-Pleite

So berichtete Lewis auch von Klopps Auftritt auf der Saisonabschlussfeier nach einem verlorenen Champions-League-Endspiel, als der Deutsche die niedergeschlagenen Liverpool-Profis wieder aufrichten wollte. „Kommt schon, es war unglaublich, wir haben gerade ein Champions-League-Finale erreicht. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Feiert diesen Moment!“, habe Klopp den Spielern zugerufen – und damit auch den Schauspieler beeindruckt.

Damian Lewis ist großer Fan des FC Liverpool und von Jürgen Klopp Damian Lewis ist großer Fan des FC Liverpool und von Jürgen Klopp © IMAGO/FAMOUS

Bei dieser Gelegenheit sei der Coach zudem auf Lewis zugegangen und habe gesagt: „Damian, gefällt dir, was wir machen? Denn wir lieben, was du machst!“

Der in London geborene Lewis wuchs durch seine Großeltern mit einer Verbindung zu Liverpool auf, auch wenn seine Großmutter Everton-Anhängerin gewesen sei. Dennoch gehörten für den Schauspieler stets die Liverpool-Legenden Steve Heighway, Ray Kennedy, Ian Rush und Kenny Dalglish zu seinen Kindheitshelden.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.