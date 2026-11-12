Cristiano Ronaldo verkündet „aufregende Neuigkeiten“

Nach seinem Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft kündigt Cristiano Ronaldo seinen nächsten Karriereplan an. Mit einer eigenen TV-Serie wagt er den Schritt in die Unterhaltungsbranche.

Cristiano Ronaldo hat auf seinem Instagram-Account die Produktion seiner ersten TV-Serie angekündigt. Das Format trägt den Titel „Day 1s“ und soll sich um eine fiktionale Geschichte aus der Welt des Profifußballs drehen.

„Es gibt aufregende Neuigkeiten! Die Produktion meiner ersten TV-Serie, Day 1s, hat begonnen. Bald gibt es mehr zu erfahren“, schrieb Ronaldo auf seinem Instagram-Account.

Cristiano Ronaldo arbeitet an einem TV-Projekt Cristiano Ronaldo arbeitet an einem TV-Projekt © IMAGO/TT

Im Mittelpunkt der Serie steht das Geschäft hinter dem Fußball. Eine der Hauptfiguren soll der britische Spielberater Stanley Dalton sein. Verkörpert werden soll Dalton von Damian Lewis (bekannt aus der Serie „Homeland“).

Ronaldo gründet Produktionsfirma

Hinter der Produktion steht die Produktionsfirma UR Marv, die Cristiano Ronaldo gemeinsam mit dem britischen Regisseur Matthew Vaughn gegründet hat.

Wann die Serie veröffentlicht wird und wo sie erscheinen soll, ist bislang nicht bekannt.

Cristiano Ronaldo hat in diesem Jahr sein Karriereende in der portugiesischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Seit 2023 steht er beim saudischen Erstligisten Al-Nassr unter Vertrag. Dieser läuft noch bis Juni 2027.