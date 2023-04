Paysafecard Casinos - Einfache & sichere Zahlungsmethode

Paysafecard Funktionen & Vorteile

Paysafecard ist eine gutscheinähnliche Prepaid-Zahlungsmethode, die in mehr als 40 Ländern verfügbar ist und den größten Teil Europas, Nordamerikas, Neuseelands, Australiens und auch einige Regionen in Westasien und Südamerika abdeckt.

Es ist kein Wunder, dass so viele Online-Casinos Zahlungen über Paysafecard akzeptieren, denn diese Zahlungsmethode Anbieter bietet den Nutzern einige Vorteile, die wir unten aufgelistet haben.

Prepaid-System

Paysafecard ist bei 500.000 Einzelhändlern weltweit erhältlich, wie z.B. im Supermarkt oder an der Tankstelle. Durch die Vorauszahlung in Bar oder per Karte ermöglicht es eine Paysafecard, die Ausgaben zu kontrollieren. Mit einer Bezahlung im echten Leben hat man eine bessere Beziehung zu seinem Geld als mit einer digitalen Transaktion.